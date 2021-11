La integració de Rodalia en els abonaments coordinats del transport metropolità de València inclou rebaixes entre l’11% i el 55%

Un transport públic més senzill, intermodal i econòmic que deixe sense excuses els més poc inclinats a deixar a casa el vehicle privat per moure’s. Aquesta és la filosofia de les novetats en el sistema tarifari del transport públic metropolità de València que el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha presentat dilluns.

Com va informar elDiario.es, a partir de gener del 2022, Renfe s’integrarà en el sistema perquè amb un sol abonament “es puga viatjar en Metrovalència, Metrobús, Rodalia o EMT, també hi haurà una simplificació zonal”. A més, es presentarà una nova targeta sense contacte que substituirà l’actual Móbilis.

A més, segons España, “de quatre zones geogràfiques es passarà a dues perquè el transport metropolità siga més senzill, fàcil i barat, amb una baixada de preus, entre un 11% i un 55%”.

Segons ha afirmat el conseller, “aquesta actuació té una inversió de la Generalitat de 20 milions d’euros i suposa un salt qualitatiu i quantitatiu en el transport metropolità, a recuperar el temps perdut i a fomentar una de les principals palanques de lluita contra el canvi climàtic que és descarbonitzar el transport, i que la majoria de ciutadans i ciutadanes puguen utilitzar un transport eficient, competitiu en preus i senzill”.

Així doncs, ha indicat, “durant aquest any s’ha fet un gran esforç per a avançar en aquesta visió metropolitana del transport, hem posat en servei llançadores a cinc polígons industrials que, malgrat tindre una gran població, no disposaven de transport públic”. Igualment, la Conselleria ha posat en marxa noves línies d’autobús entre molts municipis de l’àrea metropolitana de València.

“Més de 100.000 persones s’han mogut des de principi d’any gràcies a aquests nous serveis públics que han superat la concepció radial, ja que no sols connecten amb València sinó també entre municipis”, ha apuntat Arcadi España i ha afegit que més de 500.000 persones han utilitzat el Bo 10 de Metrobús que “va suposar una rebaixa de prop del 30% i que ha permés a aquests ciutadans i ciutadanes moure’s d’una manera senzilla”.

A més, ha continuat el titular de Mobilitat, “ara tenim tot l’ambiciós projecte de desenvolupament de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), amb l’L10 que entrarà en funcionament l’abril vinent per a connectar el centre de la ciutat amb Natzaret, l’L11 i l’L12 per a connectar La Fe, així com el ramal des de Natzaret fins al Grau, tota una sèrie d’actuacions d’aquesta mobilitat metropolitana en què estem treballant”. Així mateix, el conseller ha avançat que “d’ací a poc licitarem el canvi de totes les parades i tòtems de Metrobús amb un import de 8 milions d’euros”.

Els nous títols de viatge i plans zonals de Metrovalència, Metrobús i Rodalia, que la Generalitat, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) implantarà per avançar en la integració tarifària, suposaran un gran benefici per a tots els municipis de l’àrea metropolitana.

Per fer-ho, la Generalitat aposta per sumar l’oferta que Renfe Rodalia presta en l’àrea metropolitana i per oferir preus més competitius. Es tracta d’avançar en la integració tarifària del futur i consolidar el transport públic com una alternativa real al vehicle privat, ja que la mobilitat sostenible és la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic i, per això, s’ha d’impactar en les tarifes i millorar el servei.

Noves tarifes amb Renfe i més econòmiques

Les noves tarifes que inclouen Renfe seran del Bo 10 Transbord de 8 euros per a una zona, davant dels actuals 9 euros i 15,50 euros; 12 euros per a dues zones, que substitueix els de 20,90 euros i 26,90 euros d’ara, i 20 euros per a l’aeroport, davant dels 26,90 en vigor. Quant a l’abonament mensual, costarà 35 euros una zona, 53 euros dues zones, igual que l’aeroport. Actualment els preus d’aquest abonament mensual oscil·len entre 45 euros i 79,10 euros.

A més del benefici econòmic consegüent, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalitat amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dues.

Menys zones i més flexibles

Així doncs, se substituiran les quatre zones rígides actuals dels principals operadors de transport per dues zones flexibles, i s’introduirà una nova àrea de solapament. D’aquesta manera es difuminaran les fronteres del pla zonal, es facilitarà la mobilitat transversal entre municipis pròxims i es millorarà la mobilitat en tota l’àrea metropolitana. El transbord entre operadors serà gratuït.

Els municipis que eren zona B passaran a ser de l’àrea de solapament A-B i només pagaran per viatjar en una zona, els municipis que eren zona C i D ara són zona B. Pagaran una zona o dues i no tres o quatre, com passava abans

La nova zonificació s’ha definit tenint en compte les diferents comarques de l’àrea metropolitana de València. En els plans anteriors, municipis de la mateixa comarca pertanyien a zones diferents, i fins i tot hi havia pedanies situades en una zona diferent de la de la resta de la localitat.

Amb la nova zonificació la zona A abasta la ciutat de València; l’àrea de solapament A-B (només es paga el preu d’una zona) tota l’Horta: i la zona B els municipis del Camp de Túria i el Camp de Morvedre pertanyents a l’Àrea Metropolitana de València.