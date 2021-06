La Intervenció de l’Estat va advertir el Port de València de dubtes legals “raonables” en la permuta de la concessió a Boluda per a l’ampliació

“L’operació de rescat de les concessions d’Unión Naval de Valencia presenta prou llacunes per a concloure que no s’han defensat adequadament els interessos de l’Autoritat Portuària. Al seu torn hi ha prou dubtes raonables sobre la legalitat d’aquesta”.

Això diuen part de les conclusions de l’informe d’Intervenció de l’Estat en l’Autoritat Portuària de València (APV) que posa objeccions a la permuta de concessions facilitada al navilier i president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), Vicente Boluda, que a més és membre del consell de l’APV. Segons el document, “no s’han estudiat en profunditat altres alternatives a l’escollida, com podrien ser l’incompliment de la concessió, el rescat parcial o el mer transcurs del temps fins a l’extinció d’aquesta”.

La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per entitats veïnals i ecologistes, ja va denunciar en el Tribunal de Comptes presumptes irregularitats en aquesta operació, cosa que ha donat lloc a una investigació.

Segons l’entitat, “la Intervenció posa en relleu que Boluda va participar en la primera votació relacionada amb el rescat de la seua pròpia concessió, la qual cosa pot suposar un conflicte d’interessos, motiu pel qual en les votacions successives deixa de participar”.

En virtut d’aquest informe, l’APV va sol·licitar una resolució a l’Advocacia de l’Estat que confirma que l’operació pot suposar un crebant dels interessos públics, motiu pel qual recomana que s’incoe un procediment de lesivitat contra les resolucions del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) sobre el rescat de concessions d’Unión Naval de Valencia SA.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, portarà l’inici d’aquest procediment al consell d’administració previst per al dimarts 29 de juny. La declaració de lesivitat, o declaratòria de lesivitat, és un tràmit pel qual una entitat administrativa considera nociu per als interessos públics o generals un acte prèviament dictat per ella mateixa, amb la finalitat de poder sol·licitar-ne l’anul·lació davant la justícia.

És el requisit previ per a la impugnació de l’ens davant la jurisdicció contenciosa administrativa i la seua declaració d’anul·labilitat. Els actes emanats de l’Administració pública poden ser considerats per la mateixa Administració lesius per a l’interés públic, motiu pel qual aquesta ha d’esmenar la seua pròpia actuació.

“Aquest tràmit judicial pot allargar-se dos anys fins que hi haja una resolució, per la qual cosa s’entén que la concessió atorgada a Baleària per a l’execució de la terminal de creuers en les antigues drassanes de la Unión Naval quedarà en l’aire i està per veure si l’empresa adjudicatària reclamarà al Port de València danys i perjudicis, per la qual cosa tota l’operació pot quedar embullada en un altre procés judicial”, afirmen fonts de la Comissió Ciutat-Port.

L’operació de rescat d’aquesta concessió ve a conseqüència de les modificacions introduïdes en l’avantprojecte de la polèmica ampliació nord del port de València.

Entre aquests canvis aprovats pel consell d’administració de l’APV que presideix Martínez figura el trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual en els dics de recer als terrenys de les antigues drassanes d’Unión Naval de Valencia SA, la titularitat indirecta del cent per cent de les accions de la qual és de Boluda Corporación Marítima (BCM) SL.

La plataforma veïnal demana la dimissió de Martínez

“Es va adoptar un acord totalment irregular que, a més del tracte de favor a un empresari, suposa pagar una compensació per uns terrenys que podrien haver-se recuperat debades”, denuncien els membres de la plataforma ciutadana.

La Comissió Ciutat-Port assenyala que “Aurelio Martínez, com a màxim representant de l’entitat pública APV, és el responsable últim que s’impulsara aquest rescat innecessari i es donara conformitat a un preu que l’APV podria haver-se estalviat tan sols declarant caducada la vella concessió abandonada per Unión Naval de Levante”.

Per aquesta raó, la plataforma ciutadana considera imprescindible una investigació del que ha passat per què, més enllà de les responsabilitats comptables i econòmiques que puga detectar el Tribunal de Comptes, es depuren altres possibles responsabilitats, incloses les penals.

Aurelio Martínez i els membres del consell d’administració que van votar a favor d’aquest rescat i de les seues implicacions econòmiques no podien desconéixer aquestes circumstàncies, que ara la Intervenció General i el Servei Jurídic de l’Estat han confirmat en sengles informes que la Comissió exigeix que es facen públics i es remeten al Tribunal de Comptes i a la Fiscalia perquè es duguen a terme les investigacions corresponents.

La Comissió Ciutat-Port considera que pretendre ara salvar el que ha passat mitjançant la simple fórmula d’incloure en l’ordre del dia del consell d’administració del pròxim 29 de juny una “declaració de lesivitat” de l’acord anterior de rescat, suposa intentar ocultar la gravetat del fet que es va dur a terme una operació per a beneficiar econòmicament a una empresa en particular.

“Una cosa que no va poder dur-se a terme sense el coneixement, l’impuls i la intervenció del president de l’Autoritat Portuària i els directius a les seues ordres per a conformar l’expedient necessari per a la seua aprovació pel consell d’administració”, afigen membres de la Comissió.

“És evident que els responsables de l’Autoritat Portuària no han defensat adequadament els recursos que administra aquesta entitat pública pel fet d’haver afavorit un empresari mitjançant una concessió a mesura, sense estudiar altres alternatives, beneficiant-lo econòmicament i perjudicant així els interessos econòmics de la mateixa APV”, conclouen.

“Aquesta nova maniobra del president de l’Autoritat Portuària per a ocultar la gravetat dels fets sota la fórmula de declarar-ne la lesivitat abunda en un comportament absolutament obscurantista, orientat fonamentalment al benefici privat d’un grapat d’empreses i en detriment de l’interés públic, com està sent tota l’operació de macroampliació del port de València”.

I per tot això, insisteixen des de la Comissió Ciutat-Port, “l’ampliació nord del port de València i les operacions associades han de paralitzar-se i Aurelio Martínez presentar la dimissió per facilitar una investigació completa sobre les actuacions de la direcció actual”.

Com a resposta a la gestió actual de l’APV que va de manera demostrada en contra de l’interés públic, els col·lectius ciutadans han convocat un Consell Ciutadà d’Administració del Port de València, que es farà en paral·lel al convocat per l’APV el 29 de juny al matí, a les portes de l’edifici del rellotge. En aquest Consell Ciutadà alternatiu es decidirà la manera de procedir davant el comportament tan irresponsable de l’APV, i es decidirà quin model de ciutat i de port convé a la ciutadania.