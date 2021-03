Una jutgessa absol al president d’una associació cannàbica de València: “No es va es va informar ningú i no va presenciar l’escorcoll ningú”

Una jutgessa ha absolt el president de l’associació de consumidors de marihuana més antiga de València per l’escorcoll policial del local sense autorització judicial. La magistrada ha estimat l’argumentació de la defensa, que demanava la nul·litat de la diligència policial de l’escorcoll. El ministeri fiscal sol·licitava per al dirigent de l’associació una pena de tres anys de presó i una multa de 2.000 euros per un presumpte delicte contra la salut pública.

Agents de la Policia Nacional van detindre un individu en un local de València que va resultar ser la seu de l’Associació Tetrahidrocannabinol, en què van trobar unes quantes plantes de marihuana en diferents estats de creixement i un total de 194 grams de Cannabis sativa. Els uniformats van escorcollar el local sense la presència de l’advocat de l’associació, a pesar que en l’atestat consta que sí que hi estava present (la seua signatura no figura en el document). El president, que ni tan sols estava en el local aquell dia, va ser acusat d’un presumpte delicte contra la salut pública.

La titular del Jutjat Penal número 9 de València ha donat una garrotada ben severa a l’actuació policial, avalant l’argumentació del lletrat de la defensa, Andreu Moreno, del despatx Brotsanbert. “No consta que cap dels presents, que eren socis o usuaris de les instal·lacions d’aquesta associació, sense cap càrrec en aquesta, donara el consentiment perquè es procedira a l’escorcoll de l’immoble”, destaca la magistrada, que postil·la: “Tampoc consta en actuacions que es recaptara i s’obtinguera autorització judicial per a aquesta finalitat, ni que es produïra pel fet d’estar els agents davant una situació de delicte flagrant”.

El local que acollia la seu de l’Associació Tetrahidrocannabinol, “destinat a cobrir les necessitats lúdiques i terapèutiques dels seus socis”, era per tant un domicili de persona jurídica. La seu de l’associació d’aficionats a l’herba “constituïa el centre de direcció i lloc de custòdia de la documentació de l’associació referida”, per la qual cosa “era igualment necessària, a falta d’autorització expressa, autorització judicial per a la diligència d’entrada i escorcoll”.

La sentència recorda que “no sols no es va recaptar ni va prestar el consentiment, sinó que ni tan sols hi estaven presents les persones que haurien pogut donar-lo”. “A ningú se’l va informar i ningú va presenciar el registre”, afig. La jutgessa dubta que l’“escassa quantitat de plantes” confiscades serviren per al tràfic de drogues: “Resulta més que lògic pensar que aquestes estaven destinades a l’autoconsum dels que eren membres de l’associació”.

La resolució lamenta que s’acusava el president de l’entitat pel “fet de detindre aquesta condició”. “No se l’acusa de vendre, ni de regalar, ni de fabricar o d’empaquetar la marihuana. Ni de preparar-la per vendre-la. Ningú el va veure fer cap transacció, ni gratuïta ni onerosa, ningú el va assenyalar com a proveïdor en una operació concreta, i ni tan sols estava en el local el dia que la Policia s’hi va personar”, diu la sentència.

Les declaracions dels agents tampoc acaben de convéncer la magistrada, que recorda que a l’interior del local no es van trobar diners “que pogueren presumir-se com a procedents de la venda de droga”. “Mai, ni en aquest moment ni abans ni després, hi van aparéixer persones en demanda de la droga, ni es va veure tràfec en aquest sentit”, assegura la sentència. A més, la jutgessa també observa que no s’ha acreditat un tren de vida elevat de l’acusat.