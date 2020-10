L’Agència Valenciana Antifrau investiga l’ús dels fons públics que reben les grans empreses de residències de gent major

La justificació dels abundants fons públics que reben les grans empreses gestores de residències per a persones de la tercera edat i majors dependents està sota la lupa de l’Agència Valenciana Antifrau, un organisme que està fent una àmplia investigació sobre el compliment de les obligacions contractuals per part de les adjudicatàries del sector, segons ha pogut saber elDiario.es. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha remés a l’organisme que dirigeix Joan Llinares documentació administrativa abundant sobre tots els centres de la geografia valenciana que servirà per a analitzar si s’han justificat correctament tots els fons rebuts de la Generalitat Valenciana.

La investigació d’ofici es va iniciar abans de la crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19 i ha derivat en una anàlisi del compliment dels contractes per part de les grans empreses adjudicatàries. Atés el volum de documentació que ha sol·licitat l’Agència Antifrau –es tracta de milers de fulls i alguns contractes del segle passat–, el departament que dirigeix Mónica Oltra ha demanat una pròrroga per continuar localitzant la informació.

De moment, l’agència anticorrupció ha rebut els contractes dels centres de gestió integral de Benejússer, Xiva, La Pineda, Elx, Elda, Manises, Onil, Oriola, Vila-real i Morella (que té un conveni de col·laboració signat entre la conselleria i la Congregació de Germanes de la Mare de Déu de la Consolació); de les residències de gestió directa d’Alacant, Borriana, Carlet i Castelló; 16 contractes de centres del grup de 3.300 places; i les adjudicacions del contracte administratiu especial per a la creació de 9.000 places residencials per a persones majors.

En la documentació es repeteixen, entre altres, les grans empreses que durant l’època del Partit Popular van rebre substancioses adjudicacions per a la gestió de la xarxa de centres valencians, com les societats de l’empresari Enrique Ortiz, finançador confés del PP, o l’empresa de la família Cotino Centros Residenciales Saba. La gestió de les residències, que ha aparegut de reüll en unes quantes causes de corrupció, mou fons públics ben substanciosos. El mapa de les necessitats d’atenció gerontològica que va aprovar el PP el 2008, la documentació del qual ja té a les seues mans l’Agència Antifrau, preveia un cost total de 436 milions d’euros.

El gros dels contractes per a la gestió integral i la directa que ja estan en mans d’Antifrau inclou també les empreses del sector Clece SA; Eulen SA; La Saleta Care SL (denominació nova de Georesidencias SL); Gestió Sociosanitària del Mediterrani (Gesmed); OHL Servicios Integrales SAU; Instituto de Gestión Sanitaria SA; Acister de Servicios SA; General de Servicios Manchegos (Gesema) o l’UTE formada per Vareser 96 SL i Compañía Especial de Empleo e Integración SL.

En el cas dels 73 centres residencials que han tingut defuncions a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, la majoria privats, la documentació que ha sol·licitat Antifrau inclou el “règim obligacional” de les entitats gestores (recursos humans, desinfecció, neteja) i la còpia dels expedients que s’hagen obert per l’incompliment de les obligacions concessionals o de prestació dels serveis assistencials.

La complexa xarxa de centres i serveis públics i concertats del sistema valencià d’atenció a la dependència inclou centres públics, de gestió directa o indirecta; de titularitat de les entitats locals; i privats d’entitats sense ànim de lucre subvencionats (centres de concert social).

A més, els centres i els serveis privats la titularitat dels quals correspon a empreses que disposen de places mitjançant contractació pública de la Generalitat tenen tres tipologies diferents: centres d’accessibilitat social, que presten un terç de les places creades i mantenen contractes administratius especials per procediment obert; centres amb contractes per a l’atenció especialitzada a persones majors dependents en unitats de trastorns conductuals; i centres amb contracte 3.300, de titularitat privada i que mantenen un contracte administratiu de serveis per a 3.300 places en centres residencials per a persones majors.

La investigació inicial d’Antifrau ha donat una primera resolució sobre el pagament de factures injustificades per part de l’Ajuntament de Sueca per valor de dos milions d’euros a la residència Sant Josep, amb l’informe desfavorable de l’interventor municipal. En aquest cas, l’organisme que dirigeix Joan Llinares ha detectat 69 factures abonades a les mercantils Eulen SA, Clínica Geriátrica El Castillo SA, El Castillo Atención a la Dependencia SA i Neserem SL al marge de qualsevol procediment de contractació.

L’Agència Valenciana Antifrau, l’organisme públic encarregat de detectar presumptes casos de corrupció en el si de l’Administració, comprova ara la justificació dels fons de la Generalitat Valenciana per part de tots els centres valencians, amb independència de la seua tipologia.