L’atenció primària valenciana exigeix doblar torns per separar les atencions de COVID-19 de la resta de les patologies

Més recursos personals i tecnològics per a poder compatibilitzar d’una manera adequada les tasques de rastreig i detecció de focus nous de coronavirus amb l’atenció als pacients habituals de la resta de les patologies.

Aquesta és la principal reivindicació que plantejarà dimarts el Fòrum de Metges d’Atenció Primària (FOMAP) de la Comunitat Valenciana als responsables de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en una reunió que tindrà lloc a les 17.30 hores.

La trobada es va gestar dilluns, després de l’atur de 10 minuts que va fer el personal sanitari de tots els centres de salut i ambulatoris de la Comunitat Valenciana per visibilitzar el malestar per la falta de mitjans i per la saturació que pateix aquest sector.

La presidenta del Fòrum, María Ángeles Medina, explica a elDiario.es: “Ja vam mantindre una reunió el dia 10 proppassat amb la conselleria en què els vam traslladar les nostres reivindicacions per a millorar el servei i, en vista que tot continua igual, es va decidir fer aquesta protesta; en funció del que diguen en aquesta nova trobada, s’estudiaran altres accions”.

El problema de l’accessibilitat telefònica als centres és un dels que preocupa més i dels que urgeix solucionar: “Fan falta mitjans per a atendre les telefonades, està donant-se als pacients cita telefònica amb el seu metge a 15 dies de vista i després, si la consulta necessita reconeixement presencial, es dona hora al més prompte possible, normalment al cap de 24 o 48 hores, però això provoca que totes les atencions es retarden molt i la situació s’agreujarà amb l’arribada de la grip comuna”.

Per solucionar aquest problema derivat de les mesures de seguretat implementades per a evitar concentracions excessives de pacients en els centres de salut i la seua confluència amb possibles casos de COVID-19, amb el risc de contagi que comporta, Medina proposa que “tot allò relacionat amb el coronavirus, que ara s’emporta el 80% del temps, es derive a les vesprades mitjançant el doblatge de torns, de manera que els metges que de manera voluntària vulguen fer hores extres remunerades es dediquen en exclusiva a aquesta tasca”.

Així, segons Medina, als matins els centres podrien assumir més consultes presencials per als casos habituals de medicina familiar i pediatria.

Aquesta reivindicació va en la línia de l’anunci del president del Govern valencià, Ximo Puig, en el debat de política general, per la qual cosa és d’esperar que hi haja algun tipus d’acord al respecte, encara que caldrà veure fins a quin punt es concretaran els compromisos.

Una altra de les exigències que es posarà damunt la taula serà que les agendes dels metges estiguen fitades a un màxim de 30 pacients, i els contingents es corresponguen amb la legalitat vigent, ja que “no és possible atendre adequadament i amb garanties els ciutadans sense risc per a la salut de tots dos, metges i pacients”.

A més, demanaran que es reforcen les mesures de seguretat en els centres de salut, amb vigilants que garantisquen la integritat física i psicològica dels sanitaris.