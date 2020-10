L’empresa de neteja Netalia, amb impagaments i embargaments, opta a un supercontracte de 28,3 milions de la Conselleria de Sanitat

L’empresa de neteja Netalia Servicios Integrales, que arrossega demandes per impagaments a les seues treballadores i embargaments, s’ha postulat en la licitació de tres lots de l’adjudicació, per valor de 28,3 milions d’euros, dels serveis de neteja de la Conselleria de Sanitat. Netalia, segons la Inspecció de Treball, “de manera clara i nítida” forma un grup d’empreses amb Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL i Consultoría y Formación de Alicante SL”, segons un comunicat del sindicat Comissions Obreres de Castella-la Manxa. Les tres societats estan o han estat vinculades a l’empresari del sector de la neteja Enrique Blanco, aclaparat per una llista ben llarga de deutes i impagaments, tal com ha informat aquest diari.

L’empresari és administrador únic de Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL, accionista de Consultoría y Formación de Alicante SL i exadministrador únic de Netalia. Aquesta última empresa té unes quantes reclamacions en jutjats socials i, almenys, un embargament. Blanco, en declaracions a aquest diari, afirma que està totalment desvinculat de l’empresa, encara que Netalia continua compartint domicili social al carrer Major de Sant Vicent del Raspeig amb Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL. Totes dues empreses comparteixen el mateix número de telèfon de contacte, segons les dades consultades per elDiario.es en el Registre Mercantil.

Les empreses de Blanco, especialitzades en el sector de la neteja d’hospitals i residències de gent major, han arribat a obtindre 36,6 milions d’euros en adjudicacions de la Generalitat Valenciana. D’aquesta quantitat total, Netalia va obtindre 1,8 milions entre el 2014 i el 2017 de departaments com ara Educació, Benestar Social, Presidència o Agricultura. L’empresa també ha aconseguit adjudicacions del govern autonòmic de Castella-la Manxa o del Ministeri de Treball. La Inspecció de Treball, arran d’una denúncia de CCOO, ha constatat “de manera clara i nítida” que Netalia forma amb les altres dues mercantils un “grup d’empreses” creat “per a defraudar”.

L’empresa, segons les dades que consten en la Plataforma de Contractació, s’ha presentat a la licitació de la neteja en els centres hospitalaris valencians per als pròxims dos anys, valorada globalment en 474 milions d’euros. Netalia opta a tres lots valorats conjuntament en 28,3 milions d’euros: el que correspon al Departament de Salut de Sant Joan d’Alacant (9,9 milions d’euros), al Departament de salut d’Elda (10,9 milions) i al de la Marina Baixa (7,3 milions).

Netalia és una de les 27 empreses que s’hi han admés, segons indica l’acta de la mesa de contractació del 13 d’octubre passat. Després de l’obertura dels sobres, “es dona trasllat de la documentació aportada als tècnics per a la valoració corresponent”.