L'ús del valencià augmenta lleugerament, segons un baròmetre de la Generalitat

L'ús del valencià ha augmentat lleugerament en diferents àmbits socials, segons el baròmetre de l'ús de la llengua de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. El departament, a més, ha anunciat que aquest baròmetre el farà anualment, tenint com a última referència l'enquesta realitzada en 2021 però que no es va publicar fins a finals de 2022. L'objectiu és monitorar l'ús de la llengua en intervals temporals més breus, amb la finalitat d'obtindre informació que permeta dissenyar i implementar iniciatives a curt termini.

Respecte a l'ús del valencià en l'àmbit personal, se situa en l'indicador de 56,5 sobre 100. Respecte de cada ítem analitzat dins d'aquest grup, en tots els casos s'observa un lleuger increment en relació a l'enquesta de 2021; per exemple, l'ús a casa s'incrementa en 9 punts; amb els amics i amigues, s'incrementa en més de 6 punts; amb el veïnat, en 5 punts, i al carrer amb desconeguts, en 3,5 punts.

Pel que respecta a l'ús en l'àmbit professional, l'indicador se situa en 56,3 sobre 100. Entre companyes i companys, s'incrementa en més de 5 punts respecte a l'apartat de l'ús de l'enquesta de 2021; pel que respecta a parlar en valencià entre usuaris, clients i proveïdors, baixa del 19,4 al 19,1.

En el cas de l'indicador de l'àmbit públic el baròmetre se situa en 56,2 sobre 100. En casos com la comunicació a les botigues tradicionals, l'ús del valencià del baròmetre de 2023 puja més de 8 punts respecte a 2021. En les grans superfícies comercials, s'incrementa en més de de 3 punts, i, en la comunicació de les persones valencianoparlants en els bancs i caixes d'estalvis, l'augment és de quasi de 4 punts.

El baròmetre de 2023 indica que l'augment de l'ús del valencià és generalitzat. En aspectes concrets assenyala que les ciutadanes i ciutadans valencians creuen que parlar en valencià davant les diverses administracions és tan natural com fer-ho a casa. Així, en l'Administració local, els valencianoparlants que es dirigeixen en valencià han pujat en més de 8 punts; en l'estatal, en quasi 11 punts, i en l'autonòmica, 9,5 punts. Així mateix, s'aprecia un augment de l'ús del valencià dels valencianoparlants que van a la consulta mèdica i respecte a 2021, ha pujat en 6 punts.

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha explicat: “L'enquesta de 2021, publicada i analitzada a la fi de l'any passat, donava uns resultats positius respecte a la competència i el coneixement de la llengua per part de la gent, però ens preocupaven els resultats de l'ús, i, per això, no hem volgut esperar cinc anys més per a poder tindre sobre la taula un testatge específic de l'ús, que serà anual i que ens permetrà actuar de manera més ràpida i en àmbits molt específics, amb mesures que incentiven i promoguen l'ús del valencià”.

El responsable de Política Lingüística també ha comentat: “Vistos els resultats i a pesar que s'aprecien lleugeres recuperacions en l'ús de la llengua en diferents situacions de vida, considerem que cal incentivar-lo amb polítiques valentes perquè les persones valencianoparlants es troben còmodes i puguen viure en valencià amb total normalitat sense haver de canviar de llengua”.