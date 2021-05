Les Corts Valencianes aproven una iniciativa de Vox gràcies a l’abstenció del PSPV-PSOE

El cordó democràtic davant l’extrema dreta resulta complicat quan, en alguns casos molt concrets, les seues propostes parlamentàries poden ser assumides per algun dels partits progressistes, especialment en iniciatives com la que es debatia dimarts en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Corts Valencianes.

El portaveu de Vox en la comissió, José Luis Aguirre, ha defensat una proposició no de llei (PNL) en suport al sector apícola valencià en l’exposició de motius de la qual acusa la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de “criminalitzar” l’apicultura pel fet de pretendre “imposar sancions greus de fins a 60.000 euros pel desenvolupament de la seua activitat”. El departament que dirigeix la consellera Mireia Mollà “ha sigut incapaç de coordinar la producció citrícola i apícola, activitats que històricament han anat de la mà”, diu la PNL impulsada amb Vox.

El portaveu socialista en la Comissió d’Agricultura, David Calvo, ha presentat una esmena a la transnacional pactada entre Vox i el PP, que finalment no s’ha acceptat. El diputat de Vox ha assenyalat que la formació ultra “assumeix gran part del contingut d’aquesta proposta”. “Agraïsc el treball del PSPV i del senyor Calvo en particular, perquè creiem que amb aquesta esmena es millora la definitiva, assumim els seus arguments i els introduïm en la nostra esmena transaccional pactada amb el PP”, ha dit Aguirre.

Calvo ha acabat abstenint-se, mentre que els seus companys del Pacte del Botànic, de Compromís i Unides Podem, hi han votat en contra. Els vots de PP, Vox i Ciutadans han tirat avant la iniciativa, la primera del partit ultra que s’aprova en la cambra autonòmica. El portaveu socialista i el de Vox comparteixen un to cordial, malgrat la seua distància ideològica evident, i l’abstenció del PSPV-PSOE ha propiciat l’aprovació de la PNL. Una situació cridanera que xoca amb les votacions en les Corts Valencianes, en què els tres grups parlamentaris de l’esquerra posen el muscle per frenar qualsevol proposta de l’extrema dreta.

Calvo ha assegurat que comparteix el “fons” de la iniciativa. “No hi ha una altra opció que no passe per intentar millorar els interessos dels citricultors al mateix temps que s’intenta millorar la posició dels apicultors”, ha dit en la seua intervenció.

El diputat de Vox José Luis Aguirre, enginyer tècnic agrícola de professió, manté un perfil moderat respecte a la tònica habitual de la seua formació (“podria perfectament estar en el PP”, diu una parlamentària autonòmica). De fet, el portaveu socialista ha agraït a Aguirre la seua capacitat d’arribar a acords: “Això el fa distingir-se de manera notable del seu grup, crec que això diu molt de vosté”. “No estan proposant res desficaciat ni inassumible”, afirma Calvo.

El portaveu socialista també ha elogiat que el diputat de Vox presenta propostes “realment interessants per al camp valencià”. “No sé si aquest compromís amb el camp valencià el podria portar de casa o és que aquestes parets estan canviant-lo”, ha afegit. Això sí, Calvo ha llançat al diputat de Vox alguna pulla, com quan ha recordat una de les seues primeres intervencions en què Aguirre va defensar que “el canvi climàtic que es va produir a Espanya durant els segles VII i X va originar la invasió àrab”. “Li assegure que aquesta asseveració em va marcar”, ha dit Calvo.

Més enllà del cas concret de la iniciativa aprovada i del seu recorregut escàs –les PNL es limiten a instar propostes al Consell que, en la majoria dels casos, s’endú el vent– la situació tan peculiar evidencia les dificultats de l’esquerra parlamentària per a afrontar el repte de la presència de l’extrema dreta en les institucions democràtiques, a Espanya i en la resta de la Unió Europea.