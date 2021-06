Les obres en el centre de València trauen a la llum un refugi de la Guerra Civil desconegut

Les obres de remodelació del centre de València per a la conversió en zona de vianants de les places de la Reina i de la Ciutat de Bruges, darrere del Mercat Central, han tret a la llum diversos vestigis enterrats durant dècades. Un refugi de la Guerra Civil, probablement d’un habitatge particular, ha aparegut darrere del Mercat Central.

La plaça de la Ciutat de Bruges no existia durant la contesa, hi havia habitatges privats, per la qual cosa els especialistes en el mapa de refugis de la guerra no el tenien localitzat. El refugi, de dimensions reduïdes, l’han tapat per continuar les obres de conversió en zona de vianants de la zona del mercat i només ha transcendit una foto de les escales de l’entrada.

La ciutat es va omplir de refugis, tant públics com privats, perquè els veïns pogueren protegir-se dels bombardejos, la majoria de l’aviació italiana. Actualment, el del carrer de Serrans, després de la restauració, es pot veure en una visita guiada. A més del refugi de l’Ajuntament de València també s’ha obert al públic el del Palau de Benicarló, que acull les Corts Valencianes, i que va ser la seu de la Presidència del Govern de la II República entre novembre del 1936 i octubre del 1937.

L’Institut Lluís Vives, prop de l’Estació del Nord, també té un refugi enorme, l’accés del qual dona al pati del centre educatiu i que també es pot visitar. El col·legi Balmes, al carrer del Mestre Aguilar del barri de Russafa, conserva el refugi escolar construït durant la Guerra Civil i amb capacitat per a acollir-hi fins a un miler de xiquets, encara que només s’obri un parell de vegades a l’any. En aquella època es van construir fins a 26 refugis escolars a la ciutat.

Les obres en la plaça de la Reina també han propiciat que isquen a la llum les vies de l’antic tramvia que recorria els carrers del centre de la ciutat i que es van enterrar quan la zona, als peus de la torre del Micalet, es va convertir en una enorme rotonda amb un aparcament en el subsol. Tant en la foto actual de les obres com en una coneguda foto antiga del tramvia, s’observa precisament el punt en què les vies giraven a la cantonada amb el carrer de Sant Vicent i el carrer de la Pau.