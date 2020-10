La llei valenciana d’economia circular obligarà els supermercats i les botigues a recuperar els envasos reutilitzables

El temps s’esgota i el camí que queda per recórrer és llarg. La normativa europea imposa que l’any 2030 tan sols un 20% dels residus es podran depositar en abocadors i el 2035 aquest percentatge es reduirà al 10%. En l’actualitat, a la Comunitat Valenciana el 50% de les deixalles acaben en abocadors (el 60% a la resta d’Espanya).

Per assolir els objectius europeus en matèria de residus, el Govern valencià pretén aprovar la llei valenciana d’economia circular com a eina per a fomentar el reciclatge i, sobretot, la producció d’envasos reutilitzables en detriment dels d’un sol ús.

La normativa es va començar a tramitar durant la legislatura passada, però va quedar paralitzada abans de les últimes eleccions autonòmiques per falta d’acord, entre altres sectors, amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Des de llavors, s’ha treballat a millorar un text que s’ha de debatre i aprovar en les Corts en els pròxims dies. Sobre aquest tema, des de la Conselleria de Transició Ecològica s’hi han fet unes quantes aportacions que, en definitiva, pretenen donar una cobertura legal als diferents projectes que aniran posant en marxa per assolir els objectius en matèria de reciclatge i reutilització de residus.

Fonts del departament que dirigeix Mireia Mollà han informat a elDiario.es que una n’és l’obligatorietat dels supermercats i les botigues d’alimentació d’implantar un sistema per a recuperar els envasos reutilitzables oferint una quantitat econòmica al consumidor (abonada per aquest prèviament) a canvi de l’envàs. Al capdavall, es tracta d’un sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR), encara que amb alguns matisos.

Per exemple, la normativa preveu que cada establiment, en funció dels metres quadrats de superfície, haurà d’oferir un mínim de referències (marques) en envasos reutilitzables, que seran els que entren en el sistema. A més metres quadrats, més productes de diverses marques s’hauran d’oferir.

A més, cada supermercat, hipermercat o botiga d’alimentació podrà triar el sistema de recuperació de reutilitzables, encara que la cosa més normal és que les grans cadenes incorporen màquines que, en ficar-hi l’envàs, tornaran una quantitat econòmica, mentre que les botigues menudes de barri ho podrien fer manualment.

Des de Transició Ecològica han explicat que es tracta d’estendre el sistema que ja funciona en el sector hoteler i de l’hostaleria (canal HORECA) als supermercats i les botigues d’alimentació per augmentar la taxa de reutilitzables i han insistit que la lletra menuda de la normativa s’ha de negociar i aprovar en el parlament valencià.

La llei preveu també la implantació d’un sistema de devolució i retorn per incentiu econòmic (SDR) destinat als envasos d’un sol ús. Per mitjà d’aquest sistema, complementari del SDDR, hi haurà a l’abast en els pròxims tres anys uns 3.000 dispositius automàtics a tota la Comunitat Valenciana, com ara contenidors intel·ligents que s’òbriguen mitjançant una targeta, en què, en depositar els envasos, el consumidor rebrà alguna contraprestació, per exemple, un descompte en la taxa de fems.

Com va informar aquest diari, abans de final d’any es farà una prova pilot d’aquest sistema en una àrea metropolitana del territori valencià.

La nova normativa també impedirà que s’introduïsquen en el mercat envasos o materials no reciclables. Així doncs, obligarà a presentar un certificat de reciclabilitat real efectiva dels materials, abans d’introduir-los en el mercat, i a informar els consumidors a les botigues dels sistemes de reciclatge i gestió de cada producte quan es convertisca en residu.

A més, prohibirà l’envasament de productes cuinats si no és amb envasos reutilitzables, compostables o fefaentment reciclables, fomentarà les accions per a millorar la introducció de materials reciclats en els canals de fabricació de nous productes i obligarà a implantar mòduls d’afinament de vidre en totes les plantes de tractament de residus de la Comunitat Valenciana.

El text blinda amb rang de llei la necessitat de disposar d’educadors ambientals locals com a eina fonamental, per al foment de la reducció de residus, reutilització i reciclatge de qualitat.

Així funciona l’SDDR

La implantació de l’SDDR que finalment es va descartar a la Comunitat Valenciana en la legislatura passada preveia que els valencians pagaren 10 cèntims més pels refrescos i les begudes envasats en llandes, plàstic i vidre (llevat de vi).

Aquests 10 cèntims se’ls tornarien quan portaren els envasos, en bones condicions, a qualsevol comerç o plataforma comercial. D’aquesta manera, al contenidor groc es continuarien portant la resta dels envasos (llandes de conservar, brics i altres plàstics que no siguen botelles).

De la seua banda, els comerços rebrien dos cèntims per envàs buit que tornen al distribuïdor d’aquest producte. Aquests dos cèntims els sufragaria el gestor del sistema amb els ingressos que obtinga del reciclatge posterior.