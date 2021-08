Veïns del Saler denuncien que les aigües abocades de l’Albufera a la mar depassen els nivells salubres per contaminació fecal

Veïns de la localitat valenciana del Saler denuncien que el nivell de les aigües al costat de les platges depassen els nivells de salubritat pels abocaments de l’Albufera. L’associació de veïns de la Devesa del Saler ha encarregat per quart any una anàlisi microbiològica de la qualitat de les aigües, les mostres de les quals donen resultats inassumibles.

Segons l’anàlisi, la presència d’enterococs intestinals (un grup de bacteris) se situa en valors 2.000 UFC per cada 100 mil·lilitres d’aigua, per bé que es considera “suficient” una quantitat de 185. En un comunicat, els veïns apunten que aquests bacteris “són considerats l’indicador microbiològic més eficient per a avaluar la qualitat de l’aigua, procedeixen bàsicament del tracte gastrointestinal humà i expressen contaminació fecal”. “L’Albufera aboca sense control” afirma un dels representants del col·lectiu.

“A la vista dels resultats, sol·licitem el tractament i la depuració dels abocaments de l’Albufera, que es fa per la Gola del Pujol, ja que la mar Mediterrània no ha de ser una claveguera”, insisteixen els veïns.

La plataforma veïnal reclama un sistema de depuració com el de Pinedo per evitar l’arribada de residus a les aigües marines i assegura que des del 2018 s’ha anat incrementant el nivell de contaminació. L’anàlisi no inclou la detecció de plaguicides, detergents o altres compostos en l’aigua, que, asseguren, també caldria tindre en compte. Els veïns reclamen a l’Ajuntament de València transparència en l’anàlisi de les aigües i un control periòdic i exhaustiu per a poder comparar les dades.

Els veïns mostren les seues queixes contínuament en xarxes socials, en què interpel·len els responsables de Medi Ambient. En resposta a una de les seues queixes sobre una taca verda en la vora, que van atribuir als veïns, la secretària autonòmica de Medi Ambient, Paula Tuzón, i el regidor del ram, Sergi Campillo, van indicar que l’Albufera no aboca aigües fecals, però sí “aigua eutrofitzada, amb presència d’algues que s’alimenten de nutrients i donen un aspecte térbol” a l’aigua marina. “L’Albufera actua com un filtre previ d’aigües térboles”, apuntava Campillo als veïns, indicant que la taca es deu a fitoplàncton.