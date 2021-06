El ministre d’Exteriors gal atribueix el tancament de l’Institut Français de València a la “forta competència” d’ofertes de classes a baix preu

La “forta competència d’ofertes privades a baix cost” de cursos de francés ha propiciat la caiguda d’ingressos de l’Institut Français de València, segons el ministre d’Exteriors gal, Jean-Yves Le Drian. L’executiu francés ha constatat un dèficit acumulat des del 2014 superior a 250.000 euros en els comptes de l’organisme, autèntic epicentre cultural al carrer del Moro Zeid del barri del Carme, que tanca les portes.

El ministre d’Exteriors argumenta en una carta del 18 de juny passat enviada a Jean-Yves Leconte, senador representant dels francesos residents fora de l’hexàgon, que en el mateix període la massa salarial en els pressupostos del centre ha passat del 75% al 80%, una tendència “pesada” en un “context local desfavorable a l’activitat dels cursos”, marcada a més per una forta competència privada a preus low cost. Així doncs, la xifra de negoci de l’Institut Français ha abaixat de 541.607 euros el 2014 a 359.602 el 2020, l’any de la pandèmia de la COVID-19.

La xarxa pública cultural de l’Estat francés a Espanya “no té desafortunadament la capacitat d’absorbir aquest desequilibri”, afirma el ministre Jean-Yves Le Drian. Amb el tancament de l’Institut Français de València, l’activitat exterior se centrarà en “les prioritats de la cooperació cultural amb els socis locals” i en la programació de l’“atractiu universitari i científic” en les universitats valencianes. Amb l’acomiadament de 25 treballadors, l’organisme enfocarà la seua activitat als certificats lingüístics, la demanda dels quals “no para de créixer des de fa uns quants anys”.

El ministre d’Europa i d’Afers Exteriors de la República Francesa remarca l’acord per als acomiadaments dels treballadors, amb indemnitzacions “superiors a les que preveu el dret local” (un mes de salari per mes d’antiguitat). A més, també explica que s’ha posat en marxa un “acompanyament particular” per als tres acomiadats de més de 55 anys. La influència cultural de França a València, més enllà dels tres treballadors que s’encarreguen dels certificats lingüístics, comptarà amb “agents voluntaris per a les missions de prestació de serveis”.

Salvem l’Institut Français, l’entitat creada pels treballadors que ha comptat amb el suport d’institucions públiques com les Corts Valencianes o el consistori de la ciutat, ha criticat la resposta del ministre Jean-Yves Le Drian i el silenci per part de la direcció de l’organisme cultural. Els responsables del centre s’han negat a “confrontar-se al conjunt del personal” per explicar les seues decisions. “Una covardia suplementària a què afegim el menyspreu i la superioritat de la nostra jerarquia cap als empleats, els usuaris (alumnes, lectors i espectadors) i les autoritats locals que ens han donat suport”, diu el compte de Facebook de l’entitat.

El tancament de l’Institut Français de València, a més de la pèrdua consegüent d’influència geopolítica europea en matèria cultural davant l’auge dels centres russos i xinesos, posa en perill el mural gegant del dibuixant de còmics Paco Roca sobre l’alliberament de París que presidia la terrassa interior de l’edifici, batejada com a plaça d’Amado Granell en honor al republicà que va entrar en la capital francesa amb les tropes aliades. L’ajuntament ha decidit que l’artista refaça un mural de grans dimensions en el xalet d’Abén Al-Abbar, futur centre cultural del barri d’Albors que acollirà la seu de la Mostra de Cinema.