Murthy es presenta amb les mans buides i Puig dona carpetada a una pròrroga del nou estadi del València CF: "Meriton no té crèdit en la societat valenciana"

El cap del Consell, Ximo Puig, ha rebut al president del València CF, Anil Murthy, aquest dimarts a les 18.00 hores en el Palau de la Generalitat en una trobada que ha durat escassos 30 minuts.

La trobada, el tema principal de la qual era escoltar la solució plantejada pel club per a finalitzar les obres del nou estadi i al mateix temps plantejar al president de la Generalitat una pròrroga del pla urbanístic recollit en l'Actuació Territorial Estratègica (ATE), s'ha tancat sense cap tipus d'acord amb l'haver acudit Murthy una vegada més amb les mans buides, és a dir, sense cap mena de documentació que avale un interés real per reprendre els treballs del coliseu, per la qual cosa ara mateix està descartada la possibilitat d'una ampliació dels terminis de l'ATE, tal com va avançar elDiario.es.

Després de la reunió, Puig s'ha mostrat visiblement decebut: "Estem com estàvem al setembre (quan es va produir l'anterior trobada entre tots dos) i per tant la credibilitat i el crèdit de Meriton està sota mínims en la societat valenciana i li ho he traslladat amb total claredat, no hi ha alternativa a complir la llei", ha dit el president de la Generalitat en referència a la impossibilitat de prorrogar l'ATE i per tant, de sol·licitar la nul·litat de la mateixa el 15 de maig si el club segueix sense oferir garanties.

Puig ha insistit que el Consell ha de "gestionar la legalitat i per tant a la societat valenciana i a la Generalitat el que li interessa és que el València CF tinga futur, i això és molt important, però Meriton en aquests moments no té crèdit en la societat valenciana, sobretot en el que fa referència a l'aprovació de l'ATE i en aquests moments l'única cosa que hi ha és el compliment de la legalitat i si no hi ha alternativa es produirà el que s'ha de produir", és a dir, la nul·litat del pla urbanístic que faria perdre al club com a mínim 40.000 metres de sòl terciari valorat en entre 15 i 25 milions d'euros.

El president de la Generalitat ha evidenciat que Murthy s'ha presentat, com ja fera en l'anterior reunió de setembre, sense documentació: "M'ha dit de la possibilitat que en el futur es prorrogue (l'ATE) però en aquestes qüestions cal ser clars, ha d'haver-hi documentació, assessorament jurídic i presa de decisions en funció d'això, no hi ha res més; estem com al setembre, no hi ha avanços i per tant l'única cosa que puc dir és que la situació ha empitjorat des del punt de vista de la credibilitat que té Meriton en la societat valenciana".

Per part seua, el president del València CF ha abandonat el Palau de la Generalitat sense fer declaracions. La cimera entre Puig i Murthy s'ha produït després de saltar a la llum el més que probable desembarcament del príncep de *Johor, Tanku Ismail Idris, en l'entitat valencianista.

Segons ha avançat À Punt, l'hereu del sultanat, de 36 anys, hauria aconseguit un acord amb el màxim accionista de la València CF, Peter Lim, per a comprar-li una part de les seues accions i entrar a gestionar el club. Sobre aquest tema, Puig ha comentat que "moltes vegades la realitat supera a la ficció".