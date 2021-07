El nou president del PPCV, Carlos Mazón, reivindica el finançament, la privatització de la sanitat i l’ampliació del port de València

“Ja que no ho han fet ni l’Ajuntament de València ni la Generalitat Valenciana, ho faig jo: done suport a la candidatura del Club Nàutic perquè València siga la seu de la Copa de l’Amèrica”.

Així ha començat la seua intervenció Carlos Mazón després de ser elegit president del PP valencià amb el 99,6% dels vots en el congrés que se celebra dissabte en el Palau de les Arts, a què han assistit, entre altres autoritats del partit, el president nacional, Pablo Casado, el secretari general, Teodoro García Egea, el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras; l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i el director de l’Oficina de l’Espanyol de la Comunitat de Madrid, Toni Cantó.

El nou president del PPCV, Carlos Mazón, ha assenyalat el seu propòsit que la formació siga un “gran instrument del canvi” a la Comunitat Valenciana, que conjumine “humilitat” i “ambició”, i que siga capaç de “reconstruir els somnis i les il·lusions”. “Ningú ens farà acatxar el cap”, ha assegurat.

En el seu primer discurs com a president dels ‘populars’, Mazón s’ha centrat en la “gent més vulnerable” i ha reivindicat que la “bretxa social s’ha engrandit en els últims anys” i que “el 42% dels joves estan en desocupació”.

Així doncs, es dirigirà “prioritàriament als 200.000 valencians que estan en risc de pobresa severa”, ja que “ni tan sols han accedit a l’ingrés mínim vital ni a la renda valenciana d’inclusió”. A més, ha criticat que el Botànic ha “generat un concepte: les llistes d’espera de persones majors”. També s’ha mostrat “preocupat” per les llistes d’espera sanitària.

“No pense continuar avançant sense tots els que estan passant-ho tan malament”. “Em negue a avançar a una marxa si el preu és que es quede arrere qui més ho necessita”, ha manifestat.

Mazón ha criticat l’“intolerable retard en el Corredor Mediterrani”. A més, ha remarcat la necessitat de millorar les infraestructures i les carreteres. “No cal triar entre allò verd i el progrés”, ha afegit.

També ha reclamat la millora de la Rodalia, l’AVE autonòmic entre les tres províncies, ha reivindicat el model turístic de la Generalitat i ha defensat l’ampliació del port de València. Igualment, ha demanat abaixar impostos i suprimir-ne alguns, com el de patrimoni.

Un altre dels punts és el transvasament Tajo-Segura, per al qual es deixarà “fins a l’última gota de suor i, si cal, de sang” perquè “ningú ens lleve ni una sola gota d’aigua més” i els valencians “tornen on ens correspon”.

El finançament de la Comunitat Valenciana també és una de les seues reivindicacions, i ha asseverat que és “intolerable” que continue sent la “pitjor finançada d’Espanya”. Així doncs, ha considerat que no ha de ser un “joc d’esgrima entre presidents autonòmics per veure qui guanya o qui perd”. Així doncs, ha interpel·lat Casado i ha dit “amb el PP es lluitarà, i estarem en les taules on es decideix”.

Quant a la sanitat, ha afirmat que vol “un bon servei públic que tinga els millors professionals, siga des de la gestió pública directa, i la tenim estupenda i meravellosa, com des de la gestió col·laborativa amb el sector empresarial que ens ajude”. Així doncs, ha afegit que no mira ningú d’on ve quan presta un servei “si és transparent, si és de qualitat, si ofereix nivells d’estalvi important, com està passant amb aquesta sanitat que volen desmantellar”, en al·lusió a la recuperació per a la gestió pública dels hospitals d’Alzira i de Torrevella.

Mazón també ha tingut paraules per al que previsiblement serà el seu adversari en les pròximes eleccions autonòmiques, el president de la Generalitat, Ximo Puig, a qui ha demanat que “deixe de reunir-se amb els seus companys socialistes” perquè “cada vegada que ho fa, anem a pitjor”. “Queda’t quiet ja”, li ha etzibat, referint-se a les trobades “pel finançament, amb el transvasament Tajo-Segura o amb les infraestructures”.

Per a Mazón, “s’acaba el temps de la divisió entre ciutadans de la Comunitat Valenciana”. Així doncs, “s’acaben els temps de triar entre bons i roïns segons com pensen, en funció de la procedència i en funció de si parlen una llengua o una altra”. “Toca també a la fi del menyspreu a la Comunitat Valenciana”, ha assegurat.

El nou president del PPCV també ha tingut paraules per a la seua antecessora, l’expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha acudit al Congrés. “Estimada Isabel, gràcies per tot”, li ha dit, i ha arrancat un aplaudiment a l’exlíder ‘popular’.

Catalá es compromet a nomenar a Barberá alcaldessa honorària

La presidenta del PP de la ciutat de València i portaveu municipal, María José Catalá, s’ha refermat en la seua intervenció com a candidata a l’alcaldia de València en les pròximes eleccions municipals: “Només tinc una prioritat i una ambició que és la ciutat de València, seré la pròxima alcaldessa”.

Catalá ha recordat la figura de l’exalcaldessa Rita Barbera, morta el 2016 i, malgrat que va votar perquè deixara l’acta de senadora per la seua imputació en el cas Taula, s’ha compromés a nomenar-la alcaldessa honorària si guanya les eleccions.

“D’ací a dos dies es compleixen 30 anys de la presa de possessió de Rita Barberá com a alcaldessa i per això la primera cosa que faré quan guanye les eleccions serà nomenar-la alcaldessa honorària de la ciutat”, ha afirmat.