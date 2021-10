Oltra defensa davant Escrivá que els 70.000 beneficiaris de la renda valenciana avalen la cogestió de l’ingrés mínim

Els contactes entre el Ministeri de Seguretat Social i la vicepresidència primera i Conselleria d’Igualtat del Govern valencià sobre la gestió de les prestacions socials avancen, però no acaben d’aterrar. El titular del ministeri, José Luis Escrivá, va garantir l’agost passat que s’habilitaria una finestreta única per agilitar els tràmits i evitar duplicitats entre les dues prestacions complementàries, l’ingrés mínim vital i la renda valenciana d’inclusió.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha defensat dimarts que els 70.000 beneficiaris de la renda autonòmica són prou aval que la gestió descentralitzada funciona. Igualtat ha “provat la seua eficiència en la tramitació de la renda valenciana d’inclusió, amb més de 70.000 persones beneficiàries a la Comunitat Valenciana”, fet que “avala” la gestió de la Generalitat, ha assegurat la vicepresidenta a Madrid.

Encara que la sintonia entre tots dos ha millorat respecte de les picabaralles inicials, alguns sectors del ministeri són reticents a cedir la gestió i els recursos necessaris per a garantir que arribe la prestació a qui la necessiten, les famílies i les persones en vulnerabilitat extrema.

A aquesta vulnerabilitat apel·la l’equip de la vicepresidenta, que recorda les dificultats per a accedir a la burocràcia i els requisits que possibiliten l’arribada de les ajudes. “És obligació dels governs la col·laboració interadministrativa per a facilitar la vida de les persones i, sobretot, llevar-los tràmits burocràtics”, ha insistit Oltra.

Per a la creació de la porta d’entrada única al sistema, que pretén reduir els tràmits, es requereix un acord amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a través del ministeri. L’equip d’Oltra trasllada la seua confiança que puga fer-se efectiva entre juliol i setembre del pròxim any 2022.

La idea és que la conselleria puga crear unitats de prestacions al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, “no sols per absorbir la gestió de l’IMV sinó també altres prestacions com les pensions no contributives i altres que tenen caràcter estatal. D’aquesta manera, la Generalitat cobriria tot el territori valencià, facilitant que la gent no haja de desplaçar-se fins a les capitals de província per fer aquestes gestions. El conflicte, com en altres ocasions, rau a qui correspon facilitar els mitjans econòmics.