La plataforma cívica denunciant serà acusació pública en la investigació del Tribunal de Comptes sobre el rescat de la concessió de Boluda en el port de València

Primera investigació judicial oberta com a conseqüència de les modificacions introduïdes en el projecte d’ampliació nord del port de València, que es manté paralitzada per Ports de l’Estat, entitat que ha de determinar si continua sent vàlida la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007.

El Tribunal de Comptes ha obert una peça d’acció pública per investigar presumptes irregularitats de l’Autoritat Portuària de València (APV) en l’operació aprovada per rescatar la concessió de les drassanes d’Unión Naval de Valencia SA a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima SL, on l’empresari i president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, té previst construir un edifici d’oficines de 13 altures.

El tribunal, en el document a què ha tingut accés elDiario.es, requereix a la plataforma ciutadana denunciant, la Comissió Ciutat-Port, perquè manifeste si exercita l’acció pública per a l’exigència de responsabilitat comptable, cosa que l’entitat durà a terme, encara que ha d’estudiar la fórmula jurídica més adequada per fer-ho. A més, el Tribunal ha donat trasllat de l’escrit dels denunciants al ministeri fiscal i a l’Advocacia de l’Estat.

Com va informar elDiario.es en exclusiva, la Comissió Ciutat-Port, integrada per entitats com l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns i Veïnes Grau-Port, Per l’Horta i Ecologistes en Acció, va presentar una denúncia davant el Tribunal de Comptes contra el consell d’administració de l’APV el mes de desembre passat.

La plataforma veïnal i ecologista considera que no s’ajusten a dret les compensacions atorgades a Boluda Corporación Marítima SL, propietat de Vicente Boluda, per rescatar la concessió d’Unión Naval de Valencia SA i executar en aquests terrenys la nova terminal de creuers, a canvi d’una altra concessió en una altra parcel·la de 4.700 metres per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures.

Aquesta operació ve com a conseqüència dels canvis introduïts en l’ampliació del port del València respecte del projecte original que va obtindre la DIA el 2007. El nou pla aprovat pel consell d’administració de l’APV, que presideix Aurelio Martínez, implica el trasllat de la terminal de creuers, situada actualment al costat dels dics de recer, als terrenys de les antigues drassanes d’Unión Naval de Valencia SA, la titularitat indirecta del cent per cent de les accions de la qual és de Boluda Corporación Marítima (BCM) SL.

Els denunciants consideren que l’expedient pel qual s’aprova el rescat de les antigues concessions d’Unión Naval de Valencia SA (22 de juny de 2018) s’ha concebut ad hoc per afavorir a Boluda Corporación Marítima SL sense cap causa de justificació i que les concessions eren susceptibles d’una declaració de caducitat i d’un rescat sense cap mena de cost o contraprestació.

En canvi, el consell d’administració de l’APV va aprovar el 14 de desembre de 2018 el rescat de les concessions, que valora en 2,9 milions d’euros per a les instal·lacions i 1,02 milions per a l’actual edifici d’oficines, mentre que la nova concessió, atorgada per un termini de 35 anys en compensació, es valora en 1,8 milions, atés el flux net actualitzat presentat per Boluda Corporación Marítima SL.

El segon aspecte que la plataforma qüestiona està basat en l’article 83 de Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, segons el qual, es podrà atorgar una concessió de manera directa a un sol·licitant “quan la superfície a ocupar per la concessió siga inferior a 2.500 metres quadrats o per a instal·lacions lineals”.

Finalment, la denúncia qüestiona la valoració del preu de les concessions rescatades, ja que, com que totes superen els 40 anys de vida útil (es van atorgar entre el 1940 i el 1941), no tenen més dret que el valor residual del 5%. No obstant això, la indemnització reconeguda de 2,9 milions suposa un 18% del pressupost d’execució material i un 13,35% del valor de reposició brut, sempre per damunt del valor residual.

L’escrit adverteix que “Vicente Boluda, administrador únic de Boluda Corporación Marítima SL, era en el moment en què van adoptar els acords membre del consell d’administració de l’APV (continua sent-ho en representació dels empresaris), i concorre en ell un conflicte d’interessos clar que no consta si va ser resolt o no”.