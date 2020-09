Ciutadans i el PP coquetegen amb Puig per aprovar uns pressupostos de la Generalitat que el president encara no ha començat a negociar amb els seus socis

La reunió entre el president de Consell i el líder de Ciutadans a la Comunitat Valenciana per a parlar de pressupostos no ha agradat ni al PP ni als socis del Govern del Botànic. Els primers, perquè, malgrat ser el primer partit de l’oposició en diputats, encara no han rebut la telefonada de Ximo Puig. Els segons, per la mateixa cosa.

Tots veuen amb recel la trobada de dilluns entre Ximo Puig i Toni Cantó, punt de partida per a una altra reunió i que en Presidència van portar amb discreció, però que el síndic de Ciutadans es va encarregar d’airejar per mostrar el canvi d’actitud de la seua formació. Cantó afirma que hi ha predisposició per a negociar els pressupostos, sempre que la base siga el pacte de reconstrucció que van subscriure tots els grups, excepte Vox en les Corts Valencianes. De fet, el seu grup parlamentari ha sol·licitat dimarts que s’encete el seguiment d’aquest acord de consens i que els pressupostos haurien de ser el reflex dels compromisos adoptats. “La via perfecta per a negociar els pressupostos és l’acord per a la reconstrucció, que va ser una fita històrica i no s’ha de quedar en paper mullat. Tenim un consens extraordinari”, expressava el portaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes.

L’entusiasme de Ciutadans no és compartit en el PP, que també busca un acostament discret amb el president de la Generalitat, però reclama a Puig que siga el primer a marcar el telèfon. “Estem desitjant col·laborar”, assegurava la portaveu adjunta de PP, Eva Ortiz, que explicava que el seu grup treballa en un document pressupostari des de principis d’any. “Continuem treballant en les propostes i en el debat de política general”, amb mesures com “blindar la sanitat i les residències” o preveure un fons per a emergències, desgranava la diputada, gens favorable a un augment dels impostos. “És el president qui ha de saber si va sobrat de vots”.

Als socis parlamentaris de Puig no sembla haver-los fet molta gràcia que la primera trobada oficial siga amb el líder de Ciutadans. En Compromís estan molestos fa mesos amb el PSPV per alguns acords municipals que han subscrit amb Ciutadans, contra els acords en el segon Pacte del Botànic, encara que públicament intenten aparentar indiferència. El síndic de Compromís, Fran Ferri, considerava dimarts que no hi ha cap problema en la reunió, ja que el procediment d’elaboració del pressupost correspon al conseller d’Hisenda i després es negocia en les Corts. La seua preocupació és més “què” –els comptes públics– que “qui” –els negociadors–” i mentre que “Cantó està preocupat per tindre presència en això”, mentre que a la seua formació li preocupa si Ciutadans vol retallar 3.000 milions d’euros. Poc després, la portaveu adjunta de Cs, Ruth Merino, negava aquesta pretensió a través d’una xarxa social.

El portaveu de Compromís insisteix que la base dels comptes públics és l’Acord del Botànic i creu que els comptes públics no han d’estar centrats exclusivament en la pandèmia, una cosa conjuntural”. El pressupost ha de recollir “el pacte, les PNL (proposicions no de llei)... els acords en les Corts han de servir de guia”.

De la seua banda, en Unides Podem consideraven que el full de ruta del Govern és clar i és el Pacte del Botànic: “La bona notícia és que Ciutadans estiga a favor i trenque amb els seus socis”, expressava la diputada Beatriu Gascó, mentre Estefanía Blanes insistia que l’acord de reconstrucció es basa en allò subscrit pels socis de Govern. Hem “botanitzat l’oposició”, aplaudien.

La roda de premsa la finalitzava el portaveu socialista, Manolo Mata, amb un diagnòstic grandiloqüent: “Han mort Hayeck i Friedman”, assegurava, en referència a les polítiques neoliberals que PP i Ciutadans semblen haver deixat arrere, almenys en els últims discursos. El govern autonòmic “aposta per polítiques keynesianes i socialdemòcrates. Qui ha canviat és la dreta”, que parla de sanitat universal i de resoldre el dèficit. “Estem en una nova política”, vaticinava, i donava la “benvinguda” a la dreta. En temps de pandèmia, considerava, un pressupost “exclusivament botànic” és a dir, de PSPV, Compromís i Unides Podem, seria “un mal missatge”.