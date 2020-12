La Conselleria d’Habitatge amplia el pressupost i concedeix totes les ajudes de lloguer sol·licitades l’any de la pandèmia

El Govern valencià pagarà el 2021 a totes les famílies que complien els requisits per entrar en el programa d’ajudes de lloguer. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amplia el seu pressupost fins a 28 milions d’euros –huit més que l’exercici anterior– per cobrir 12.300 famílies vulnerables i 16.000 joves, tots els sol·licitants que complien els requisits de renda mínima i estar exempts d’altres ajudes públiques.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, va anunciar juntament amb la resolució que s’havien cobert tots els expedients sol·licitats l’any de la pandèmia atesa l’excepcionalitat i l’emergència residencial, agreujada per la Covid-19. La quantia total ascendeix a 28.262.684 euros i beneficia 12.345 famílies del Programa de Lloguer, així com 16.039 persones del programa de Lloguer Jove. La resolució es va publicar el 31 de desembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, on els beneficiats poden consultar la seua ajuda i el seu expedient.

“Ningú es pot quedar arrere en un moment tan complicat com el que estem vivint a causa de la pandèmia. Ara més que mai les ajudes al lloguer són una xarxa de protecció per a la ciutadania i especialment per a les persones més vulnerables”, va expressar Martínez Dalmau en comunicar la resolució.

El mateix departament ha decidit modificar els requisits per a optar a les ajudes d’emergència en un context atípic com el de la pandèmia i eliminarà l’any mínim d’empadronament en municipis en què no hi haja habitatges del parc públic de la Generalitat i persones en risc de desnonament. Així doncs, les persones i les unitats familiars interessades podran presentar sol·licitud d’habitatge per a un municipi de la província en què resideixen en el qual hi haja aquest tipus d’habitatges, i les eximeix del requisit de l’empadronament durant almenys un any al municipi. A més, les persones i les unitats familiars en situació d’emergència residencial, “acreditada degudament”, que vagen a ser desallotjades del seu habitatge habitual –per execució hipotecària o de desnonament en un termini de sis mesos– i que no disposen d’una altra solució residencial, tampoc necessitaran l’empadronament. La mesura, expressa la Generalitat en un comunicat, també beneficia persones que residisquen en infrahabitatges o estiguen en una situació d’amuntegament. Tanmateix, el sol·licitant sí que haurà d’haver estat empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Martínez Dalmau ha assegurat que amb aquest procediment “s’agilita la nostra capacitat per a actuar, per exemple, en casos de desnonament, donant una resposta més efectiva”. Per fer-ho, ha anunciat la creació d’una comissió tècnica d’assignació d’habitatges, formada per un tècnic en acció social i un responsable d’adjudicacions de la Sotsdirecció d’Intervenció Social d’Evha, un tècnic en acció social municipal de la localitat en què estava residint el sol·licitant i un tècnic de la localitat on se situen els habitatges disponibles a cada moment.