“Ens veiem en els bars”: El PP i l’hostaleria com a ariet polític

La pretesa criminalització de l’hostaleria s’ha convertit en l’ariet discursiu de la dreta a la Comunitat Valenciana contra la Generalitat. El PP, convençut que traslladar el discurs d’Isabel Díaz Ayuso a altres territoris és una bona idea, ha intensificat la seua campanya contra les restriccions que el Consell va imposar el gener passat, centrades en el tancament de l’hostaleria, el confinament de les ciutats els caps de setmana i les limitacions d’horari i d’aforament al comerç.

Els populars han fet de les protestes dels hostalers un dels emblemes de la seua oposició i les trauen a relluir quan tenen oportunitat. Dissabte passat, la portaveu del PP de València, Maria José Catalá, enviava un missatge de suport a la plataforma SOS Hostelería, que ha presentat un recurs contenciós per a demanar l’anul·lació del tancament de bars i restaurants. “Ho aconseguireu”, animava la regidora, que prèviament havia carregat contra el portaveu socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, per oferir serveis d’assessoria als establiments hostalers.

Diumenge, el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, llançava des de les seues xarxes socials un vídeo que amb el lema “Ens veiem en els bars”, carregava contra els tancaments i aquesta “criminalització” del sector. “Us trobem a faltar. No sou els culpables”, figurava en l’apunt compartit en els seus perfils. “Els nostres hostalers seguiran sense poder treballar aquest mes. Ja n’hi ha prou de criminalitzar tot un sector”, afegia el missatge, que reclamava una “obertura escalonada” de l’hostaleria a partir del 16 de febrer. Precisament aquesta és la data que ha utilitzat un col·lectiu de Castelló per a obrir els bars i restaurants com a protesta per les restriccions, una acció que el Consell ha advertit que pot implicar sancions de fins a 60.000 euros.

Els populars valencians estan convençuts que el tancament de l’hostaleria no té impacte en el descens de la incidència acumulada, perquè la Comunitat de Madrid permet l’obertura i ha augmentat la permissivitat amb les reunions. No obstant això, el PP a Galícia va decretar el tancament de l’hostaleria fins i tot amb la reducció de contagis i no preveu una obertura immediata; així com a Múrcia, en què es va optar pel tancament en els municipis de risc extrem a principis de gener i per una obertura gradual segons la incidència acumulada en cada municipi, unes mesures que començaran a relaxar-se aquest dimecres en baixar la pressió assistencial. A Castella i Lleó l’interior de l’hostaleria romandrà tancat fins al 23 de febrer, encara que es permeten terrasses amb límit d’aforament.

Des que es va decretar el tancament total, la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana ha descendit en picat. El 21 de gener, quan es van anunciar les mesures, la incidència en els últims 14 dies era de 1.166 casos per cada 100.000 habitants, va ascendir a 1.459 el 27 de gener, màxim històric, i va començar a descendir. Les últimes dades de dilluns situen la incidència acumulada en 690 persones contagiades per cada 100.000 habitants, molt per damunt del llindar de risc –250 casos per cada 100.000 habitants–.