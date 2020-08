Huit de cada deu treballadors valencians ja han abandonat un ERTO provocat per la COVID-19

270.000 treballadors valencians han eixit d’una situació d’expedient de regulació d’ocupació temporal (ERTO) durant el mes d’agost. Les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social indiquen que, a data de 17 d’agost, s’han ‘rescatat’ 139.800 treballadors a la província de València, 70.800 a Alacant i 29.400 a Castelló durant la primera quinzena del mes. La resta fins a completar la xifra autonòmica són treballadors d’empreses que operen en més d’una província. D’aquesta dada, el ministeri estima que el 90% han tornat al seu lloc de treball original.

L’última actualització avala la tendència del mes de juliol. Amb la dada actualitzada el dia 22 d’aqueix mes, la Comunitat Valenciana havia rescatat 252.000 treballadors de la suspensió temporal. Segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la Comunitat Valenciana està creixent a un ritme més alt que la resta de l’Estat en el rescat dels treballadors dels ERTO.

En aquest moment, a la Comunitat Valenciana hi ha 73.000 treballadors encara en ERTO –55.000 per causes de força major i 18.000 per altres motius–, que representen un 5% dels afiliats, indica el ministeri. "Aquesta activació de treballadors en ERTO, més intensa que en el conjunt del país, afecta totes les branques de l’economia".

Segons les xifres del ministeri, un 21% dels treballadors que romanen en ERTO a la Comunitat Valenciana estan suspesos només parcialment, un percentatge una mica superior que la mitjana nacional. El ministre, no obstant això, ha assenyalat que encara continua havent-hi una "clara variació sectorial en l’impacte global de la crisi". La indústria del cuir i del calçat o les activitats de creació i artístiques han perdut més d’un 30% de l’afiliació que tenien l’11 de març, mentre que les activitats sanitàries han experimentat un creixement del 10% de l’afiliació, i altres sectors, com la metal·lúrgia, mantenen el mateix nombre de treballadors afiliats que tenien abans de la pandèmia.

Respecte a les mesures de protecció per a treballadors autònoms, el ministre ha manifestat que han arribat a 172.000 autònoms a la Comunitat mitjançant la prestació extraordinària i a 13.500 amb la prestació ordinària de cessament.