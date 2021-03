Les aerolínies Air Nostrum i Volotea i la desenvolupada Dante Aeronautical presenten un projecte d’avió elèctric als fons europeus

Les aerolínies Air Nostrum (del Grupo Iberia) i Volotea (fundada pels ex de Vueling) s’alineen amb l’emergent Dante Aeronautical en un consorci per finançar amb fons europeus un projecte d’electrificació d’avions. Les tres companyies espanyoles pretenen obtindre 42 milions d’euros per a transformar avions menuts amb vols regionals en elèctrics, segons han comunicat al Ministeri de Transports.

La iniciativa planteja la reconversió i l’electrificació de flotes d’aeronaus per a aconseguir un transport aeri regional més sostenible a Espanya, contribuint a la cohesió territorial mitjançant la millora de les comunicacions de les zones perifèriques, i, particularment, de les illes, segons indiquen les companyies en un comunicat conjunt. La previsió és que els avions nous comencen a operar el 2024.

El projecte proposa la reconversió i l’electrificació de flotes d’aeronaus entre 9 i 10 passatgers per transformar-les en 100% elèctriques. La companyia Dante Aeronautical ja treballa amb models híbrids i projectes de transició energètica en el seu sector. L’abast inclou el disseny, l’enginyeria i la implementació de les modificacions necessàries per a l’adaptació de les aeronaus i la inversió en el desenvolupament de tecnologies per a propulsió amb energies alternatives amb l’objectiu de minimitzar les emissions en vol. “Aquesta alternativa resulta un procediment molt més ràpid, ja que evita el llarg i costós desenvolupament d’un avió des de zero”, assegura el consorci. El consorci incorpora Air Nostrum, que, amb seu a València, és la franquícia del Grupo Iberia per a vols regionals, mentre que Volotea és una de les aerolínies de baix cost amb més projecció a Europa.

El 2020 l’aeronàutica va començar a posar a prova el seu projecte pilot d’avions elèctrics de curt abast. El consorci d’empreses ha presentat una proposta per un pressupost de 42 milions d’euros a la convocatòria de manifestació d’interés del Ministeri de Transport en el context del programa de suport al transport sostenible i digital. La intenció del consorci és cofinançar el projecte a través d’aquesta iniciativa publicoprivada i consideren que tindrà impacte en tota la cadena de valor del sector, “amb un efecte tractor important en la creació de llocs de treball d’alt valor”. Dante Aeronautical ha treballat amb la balear Isla Air Express per posar en marxa projectes similars que connecten l’arxipèlag amb la península i va arribar a un acord amb Sydney Seaplanes, operador del sector turístic australià, per transformar la seua flota en elèctrica i ajudar-la a convertir-se en la primera aerolínia de zero emissions del país.

“Aquesta alternativa resulta un procediment molt més ràpid, ja que evita el llarg i costós desenvolupament d’un avió des de zero. La certificació del primer avió està prevista per al 2024. A aquesta fita li seguirà un període d’industrialització i posada en servei que culminarà amb versions de diversos avions totalment operatius el 2026”, indiquen les companyies en un comunicat.