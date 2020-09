PSPV, Compromís i Unides Podem ‘estrenyen’ Sanitat per iniciar els tràmits de la reversió de l’Hospital de Torrevella

Els grups parlamentaris que sostenen el Govern del Botànic insten l’executiu autonòmic a posar en marxa la reversió de l’Hospital de Torrevella, gestionat per Ribera Salud. PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida urgeixen la Conselleria de Sanitat a comunicar a l’empresa la fi de la concessió i començar el procediment administratiu per a recuperar l’hospital privatitzat el 2001. “Recuperar la gestió dels serveis privatitzats no és només una qüestió ideològica, és una declaració per la qualitat assistencial i de la igualtat en l’accés de la sanitat”, enunciava la diputada socialista Carmen Martínez.

Encara que la votació no es farà fins dijous, la proposició no de llei s’aprovarà amb els vots a favor, almenys, de les tres formacions que l’han presentada, que detenen la majoria parlamentària. La dreta autonòmica i l’extrema dreta votaran en contra i creuen que la col·laboració publicoprivada és essencial en temps de pandèmia.

Zaplana va inaugurar el 1999 el primer hospital privatitzat que la conselleria va haver de rescatar per pèrdues i pagar una indemnització milionària, recordava la diputada socialista, que considera el ‘model Alzira’ un sistema caduc. “El 2017 ja es va estimar que el cost de la concessió de Torrevella era de 108 milions d’euros superior al pactat, a què s’ha de sumar la farmàcia ambulatòria que assumeix la conselleria, un 12% superior al preu de mercat”, ha indicat la diputada socialista, que ha recordat que els pacients oncològics es deriven a hospitals públics o no s’hi tracta els pacients d’hepatitis C perquè “és car”. “La vida d’una persona no es mesura pel cost del seu tractament”, ha sentenciat.

La diputada de Compromís Aitana Mas ha relatat les preocupacions dels usuaris del sistema privatitzat, el qual ha acusat d’opacitat i de fer “autobombo” en mitjans de comunicació; “Ens interessa tindre el mateix metge de capçalera almenys un any, la dificultat de tindre cita prèvia, la falta d’infermers que se’n van a Madrid a fer tests covid”, ha expressat, i ha acabat: “La rendibilitat d’una empresa no està per damunt dels drets de la ciutadania”. Per part seua, Irene Gómez, d’Unides Podem, ha insistit que “una gestió pública directa és la lliçó més important de la pandèmia”.

La diputada de Ciutadans María Quiles considera que a l’executiu li és igual que Torrevella tinga menys llistes d’espera o que tinga bona puntuació i creu que els hospitals privatitzats han de ser “suports” per a “eixir d’ací”. Quiles ha continuat afirmant que “tots saben” que la reversió d’Alzira no ha funcionat i que la consellera Ana Barceló no s’ha reunit amb el comité d’empresa dos anys després per negociar el conveni.

El responsable de Sanitat del PP, José Juan Zaplana, també defensor de la privatització, creu que la proposta implica anteposar els interessos del Govern als dels ciutadans i la reversió afectarà negativament els treballadors d’Alzira. “Ens preocupa moltíssim que amb la situació que ens ve estiga obert el front de Torrevella”, ha dit, sense saber hui dia “quina solució hi haurà per als treballadors”. De moment, la Conselleria de Sanitat no ha informat si ha comunicat a Ribera Salud el final de la concessió, que caduca a l’octubre del 2021, però ha de comunicar-se amb un any d’antelació.