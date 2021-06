El president del Port de València, després de les irregularitats en la concessió a Boluda: "Si Ximo Puig creu que ha de substituir-me, cap problema"

"Al president Ximo Puig des del primer dia que em va nomenar ja li vaig dir que anara buscant un substitut i per tant té el meu nomenament a la seua disposició des del primer dia, com és raonable perquè són nomenaments de confiança. Si ell pensa que cal substituir-me, cap problema".

Així s'ha pronunciat aquest dimarts el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), el socialista Aurelio Martínez, sobre la possibilitat de posar el seu càrrec a la disposició del president del Govern valencià, Ximo Puig, que el va nomenar màxim responsable de l'organisme portuari, com a mostra de confiança del cap del Consell cap a la seua gestió, després de conéixer-se que el procés de permuta de les concessions aprovades al navilier i president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d'Empresaris), Vicente Boluda, haurien incorregut en irregularitats, tal com posen en relleu sengles informes de la Intervenció de l'Estat i de l'Advocacia de l'Estat, com va avançar elDiario.es.

Martínez, no obstant això, descarta presentar la seua dimissió que han sol·licitat recentment la Comissiò Ciutat Port i Podem València: "Hem seguit escrupolosament els informes que ens ha subministrat la Secretaria General o l'Advocacia de l'Estat i hem complit meticulosament totes les seues indicacions, no entenc molt bé que es demane la dimissió, és una cosa que em crida l'atenció. Si haguérem comés alguna irregularitat i haguérem pres alguna decisió perquè ens ha semblat així, però sense tindre cap suport que avalara les nostres decisions, jo ho haguera entés, és més, me n'haguera anat. Però quan estàs complint la legalitat, quan estàs complint informes, quan els has sol·licitats i encara així et demanen la dimissió, sincerament em sona a molt rar".

El president de l'APV s'ha manifestat així després de donar compte de l'aprovació de l'inici d'un procediment de lesivitat, l'objectiu de la qual és anul·lar l'acord del consell d'administració de l'APV adoptat en 2018 pel qual es va aprovar rescatar la concessió atorgada a Boluda en les drassanes de la Unió Naval, sense ús des de 2012 i que caducava en 2027, compensant-lo amb una nova concessió de 35 anys per a la construcció d'un edifici d'oficines de 13 plantes.

L'objectiu és construir en els 90.000 metres de les antigues drassanes la nova terminal de creuers, pendent d'adjudicar a Baleària, que ara queda en l'aire.

Segons ha explicat Martínez, l'APV eleva ara aquest expedient de lesivitat a Ports de l'Estat i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigeix el socialista valencià José Luis Ábalos, que al seu torn el portarà al Tribunal Superior de Justícia perquè determine si la permuta de concessions és lesiva per als interessos públics i si s'havia d'haver optat per la via de la caducitat de la concessió d'Unió Naval, sense cost per al patrimoni públic, com sostenen la Intervenció i l'Advocacia de l'Estat.

El responsable del Port de València ha comentat que ha sol·licitat al ministeri que permeta que es puga avançar en la tramitació de la terminal de creuers en els terrenys que no estan afectats per la controvèrsia, una petició a la qual el ministeri pot contestar en un termini màxim de sis mesos. Fins llavors, tot el procediment queda paralitzat.

Com va avançar aquest diari, l'informe d'intervenció considera que "l'operació de rescat de les concessions d'Union Naval de València presenta les suficients llacunes per a concloure que no s'han defensat adequadament els interessos de l'Autoritat Portuària. Al seu torn existeixen suficients dubtes raonables sobre la legalitat".

Segons el document, "no s'han estudiat en profunditat altres alternatives a la triada com podrien ser l'incompliment de la concessió, el rescat parcial o el mer transcurs del temps fins a l'extinció d'aquesta".

La Intervenció posa en relleu que no consta que Boluda, conseller de l'APV, s'absentara de la primera votació relacionada amb el rescat de la seua pròpia concessió, la qual cosa pot suposar un conflicte d'interessos, motiu pel qual en les successives votacions deixa de participar. Martínez ha confirmat que aquest dimarts no ha participat en el punt del procediment de lesivitat, que el mateix Boluda podria recórrer com a part afectada.

La declaració de lesivitat, o declaratòria de lesivitat, és un tràmit pel qual una entitat administrativa considera nociu per als interessos públics o generals un acte prèviament dictat per ella mateixa, amb la finalitat de poder sol·licitar la seua anul·lació davant la justícia.

L'operació de rescat d'aquesta concessió ve a conseqüència de les modificacions introduïdes en l'avantprojecte de la polèmica ampliació nord del Port de València.

Entre aqueixos canvis aprovats pel consell d'administració de l'APV que presideix Martínez figura el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual en els dics d'abric als terrenys de les antigues drassanes d'Unió Naval de València S. a., la titularitat indirecta de la qual del cent per cent de les accions és de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.

Martínez ha retardat novament el termini de presentació del projecte definitiu dels nous molls de l'ampliació nord del mes de juliol al mes de setembre "amb l'objectiu de justificar degudament els punts determinats per Ports de l'Estat".