El PSPV demana un torn d’ofici específic per a defensar a víctimes de violència masclista

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat en les Corts Valencianes una proposició no de llei perquè el torn d’ofici dels advocats especialitzats en violència de gènere atenga exclusivament les víctimes. La proposta, que es debatrà en la Comissió de Justícia, s’empara en el Pacte Valencià de Violència Masclista, el Pacte d’Estat i en la llei autonòmica, que recalquen que les víctimes han d’obtindre una atenció especialitzada.

El Pacte d’Estat contra la violència de gènere inclou entre les seues mesures “reforçar l’assistència jurídica a les dones víctimes abans i durant tot el procediment judicial i fins i tot després d’aquest, durant la fase d’execució de condemna, incorporant un nombre més gran de lletrats i lletrades als torns d’ofici especialitzats i millorant la formació especialitzada d’aquests”.

El text plantejat per les diputades Rosa Peris i Sabina Escrig insta la Generalitat Valenciana a mitjançar amb el Col·legi d’Advocats, encarregat de regular els torns d’ofici, per garantir “un torn d’ofici especialitzat d’assistència a víctimes de violència de gènere”. Si bé actualment n’hi ha un torn exclusiu i cursos de formació, els advocats s’encarreguen de defensar denunciants i denunciats, després d’acreditar el coneixement de la matèria amb 100 casos per a exercir en ciutats o grans nuclis de població —els que tenen jutjat especialitzat–.

La idea dels socialistes és que les víctimes de violència masclista siguen ateses per personal format en violència masclista i que siga el mateix lletrat qui les acompanye en tot el procés per evitar una revictimització. Per això la proposició inclou un punt en què demana que la designació del lletrat “cobrisca tot el procés”, des de la denúncia fins a “les accions necessàries per a tractar de garantir l’òptima protecció i defensa de les víctimes”.