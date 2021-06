Ribera Salud s'exposa a una multa fins a 20 milions per retindre la informació per a recuperar la gestió pública de l'hospital de Torrevieja

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez, ha iniciat una inspecció per contrastar si la informació reclamada per Sanitat a Ribera Salud relativa al personal sanitari i als pacients del departament de salut de Torrevella, que l’empresa encara no ha remés a quatre mesos d’acabar-se la concessió, és de titularitat pública, cosa que implicaria una infracció de la Llei de protecció de dades.

Com va informar elDiario.es, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va enviar a la companyia el 15 d’octubre passat un escrit en què se la informava de les normes de reversió del servei i va requerir documentació relativa als mitjans materials i personals de tot el departament de salut per planificar la recuperació del servei un any més tard, en acabar-se el contracte de 15 anys atorgat per l’anterior Govern del PP.

No obstant això, l’empresa ha recorregut judicialment contra totes les resolucions per dificultar la transició de la gestió privada a la pública i, com que aquest tràmit està pendent de resolució, encara no s’ha traslladat la informació esmentada.

Segons ha explicat el sotssecretari de Transparència, Cristian Veses, “la informació que requereix Sanitat és fonamental per a planificar l’assistència sanitària una vegada assumisca la gestió i, per tant, en atribució a les competències d’inspecció que té la Delegació de Protecció de Dades, en primer lloc es confirmarà si, com sembla, la titularitat d’aquestes dades és pública, i en segon lloc, si encara no s’han remés a l’Administració”.

Si tots dos extrems es confirmen, “s’aplicarà la sanció corresponent d’acord amb la llei estatal de protecció de dades”, ja que no es pot negar a l’Administració l’accés a unes dades que són de l’Administració mateixa.

Segons Veses, "a priori, es podria emmarcar en una sanció molt greu per un tractament de dades sense la legitimació necessària que a més pot afectar drets fonamentals, la qual cosa pot implicar una sanció de fins a 20 milions d'euros o del 4% del volum de negoci de l'empresa".

El sotssecretari ha afegit que ja han recaptat la informació de Sanitat i que ara faran el propi amb Ribera Salut: "Si s'acredita que la informació és de titularitat pública i que no s'ha remés a la Conselleria donarem trasllat a l'agència estatal perquè òbriga el procediment sancionador", ha assegurat.

Des que la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va anunciar l’inici del procés de reversió de l’Hospital de Torrevella, la concessionària, Ribera Salud, està utilitzant maniobres dilatòries per intentar paralitzar un procediment que finalitzarà el pròxim 15 d’octubre, quan l’hospital i l’àrea de salut tornen a ser gestionats directament per la Generalitat Valenciana.

La companyia, que ha contractat el despatx d’advocats Martínez-Echeverría & Rivera que presideix l’exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, ha recorregut contra totes i cadascuna de les resolucions de la conselleria així com les sentències judicials, que fins ara han sigut totes contràries als seus arguments.

Ribera Salud, empresa valenciana propietat de l’americana Centene Corporation, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del senador valencià del PP Fernando de Rosa, ha emprés una batalla judicial per evitar la reversió del centre sanitari, tal com va fer el 2018 quan la Generalitat va recuperar la gestió del d’Alzira, en què arribà a plantejar desenes de recursos.