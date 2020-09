Sanitat instal·larà 6.600 equips informàtics i 4.000 càmeres web en els ambulatoris valencians per potenciar l’atenció telemàtica

L’atenció telemàtica serà una de les línies a implementar en el nou model que es pretén posar en marxa en els centres de salut i ambulatoris valencians per millorar la seguretat tant del personal sanitari com de pacients, sense descurar les consultes presencials quan calga.

En aquesta línia, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública iniciarà un procés d’equipament per a modernització i digitalització de l’atenció primària, amb l’adquisició i el repartiment d’un total de 6.600 equips informàtics i 4.000 càmeres web que es completarà al final d’enguany.

La consellera Ana Barceló va plantejar aquesta mesura i altres de millora al Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana en la reunió que van mantindre dimarts.

La responsable de Sanitat va traslladar també la convocatòria imminent de la mesa sectorial per a tractar amb els representants sindicals les condicions en què es desenvoluparà el pla per a atendre, de manera voluntària, pacients a les vesprades. L’objectiu és oferir horaris més amplis en l’atenció presencial durant el dia. A més, va assegurar que ja s’estan incorporant a atenció primària 291 professionals, entre personal administratiu i documentalistes.

No obstant això, els representants del Fòrum no van quedar conformes amb els terminis d’aquestes mesures i van anunciar que estudiaran fórmules per a autogestionar-se les agendes de les consultes amb l’objectiu de millorar l’atenció presencial.

Entre aquestes, van comentar que pretenen remetre els pacients no atesos per finalització de la jornada a les direccions de primària-coordinadors, així com el compliment estricte de les funcions mèdiques, i remissió d’actuacions burocràtiques impròpies a les direccions de primària perquè les duga a terme a qui pertoque.

A més, sol·licitaran una avaluació dels llocs de treball pel que fa a les mesures col·lectives i individuals de prevenció de riscos laborals i, si escau, plantejaran una denúncia per la seua infracció, primer davant la Inspecció de Treball i posteriorment davant els jutjats socials.

Puig rep a la nova comissionada

La Generalitat obrirà un procés de diàleg amb tots els sectors implicats en la seua “aposta decidida” per un canvi del model d’Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut.

Així ho va indicar dimecres la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, després de la reunió mantinguda en el Palau amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la nova comissionada d’Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut, María José Lloria.

La comissionada va traslladar en la seua trobada amb el president la voluntat d’“obrir un espai de diàleg i de trobada” en què s’escoltarà col·legis professionals, sindicats, societats científiques, professionals, associacions de pacients i ciutadania, amb la finalitat de comptar amb la màxima participació en la plasmació del pla que permeta aquesta transformació de l’Atenció Primària.

Barceló va subratllar que aquest pla “anirà acompanyat d’una calendarització” per a implantar els canvis que permeten enfortir la sanitat pública i afrontar en les millors condicions els reptes que planteja la pandèmia de COVID-19.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va crear la figura de la comissionada d’Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut per estudiar les millores necessàries en Atenció Primària i Comunitària, en el context de l’oportunitat que ofereix el coneixement adquirit durant la crisi sanitària, tal com va anunciar dilluns passat, 21 de setembre, el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el debat de política general.

La comissionada té per objecte impulsar l’elaboració del Pla de Transformació i Innovació de l’Atenció Primària i Comunitària per implantar-lo posteriorment, conjuminant les necessitats de la ciutadania i la corresponsabilitat de totes les persones en la salut amb el coneixement científic i la innovació.