Segon estat d’alarma: denunciats 188 locals i 585 persones en 22 dies per incomplir el toc de queda al territori valencià

Saltar-se les normes especials de seguretat decretades durant el segon estat d’alarma per a fer front a la pandèmia no ix debades a la Comunitat Valenciana.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia, des que el 26 d’octubre passat entrara en vigor, donant cobertura legal al toc de queda aprovat des de la mitjanit fins a les 06.00 hores de la matinada, només la Policia Autonòmica ha posat 585 sancions a particulars per saltar-se el confinament nocturn o per no portar màscara.

A més, els agents han fet inspeccions en 1.460 establiments, dels quals han sigut denunciats 188 per incomplir els horaris o els aforaments establits.

La unitat adscrita de la Generalitat també ha alçat 131 actes per resistència a l’autoritat en l’exercici de les seues funcions de control i inspecció.

El decret llei pel qual s’estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les mesures de prevenció davant de la COVID-19 comporta sancions entre 60 euros, en el cas de faltes lleus per no portar màscares, fins a 60.000 euros en el cas de les molt greus per a locals que incomplisquen aspectes com ara límits d’aforament, aspecte pel qual a més es poden clausurar.

Quant al toc de queda, la quantia de la multa per saltar-se el confinament domiciliari pot arribar fins a 600 euros.