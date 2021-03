La taxa d'incidència de la COVID en la Comunitat Valenciana cau fins als 39 casos, la més baixa d'Espanya

La situació epidemiològica en la Comunitat Valenciana continua millorant, amb una incidència acumulada (IA) que ha caigut fins als 39,09 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies, la taxa més baixa de tota Espanya. Una situació que contrasta amb el que s'està vivint en el conjunt d'Espanya, on l'IA segueix en 127,91 amb onze comunitats en les quals s'ha incrementat lleugerament l'afecció en les últimes hores. La taxa a set dies també és la més baixa d'Espanya, amb 14,09 casos per 100.000 habitants. La taxa de positivitat ha decrescut del 4,62% al 4,47%, per davall de la mitjana d'Espanya (5,35%).

Pel que respecta a l'actualització diària, en les últimes hores han mort 15 persones per coronavirus, que eleven la xifra total a 7.025 morts causades per la pandèmia, i s'han notificat 144 casos nous confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, que situen la xifra total de positius en 383.559 persones.

Segons les dades facilitades per la Conselleria, els hospitals valencians tenen, actualment, 533 persones ingressades per COVID (36 menys que el dilluns), 149 d'elles en vigilància intensiva (sis menys que fa 24 hores): 33 a la província de Castelló, amb 5 pacients en UCI; 239 a la província d'Alacant, 64 d'ells en l'UCI; i 261 a la província de València, 80 d'ells en UCI. Els pacients de coronavirus ocupen el 3,21% de les places hospitalàries i el 13,9% dels llits en vigilància intensiva, tots dos paràmetres per davall de la mitjana espanyola.

Aquesta situació contrasta amb la viscuda el passat me de gener, quan les dades diàries en el territori valencià -nous casos, morts, ocupació hospitalària i en vigilància intensiva- eren els pitjors d'Espanya, la qual cosa va motivar l'aplicació d'unes dures restriccions per part del Govern valencià per a revertir el complicat moment.

Des de l'última actualització s'han registrat 384 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, ja són 384.001 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia i en aquests moments hi ha 4.005 casos actius, la qual cosa suposa un 1,01% del total de positius.

La Conselleria de Sanitat ha administrat un total de 519.952 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 61.694 a Castelló, 180.975 a Alacant i 277.283 a València. Han rebut les dues dosis 172.794 persones.

Positius en 15 residències

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 15 (2 a la província de Castelló, 1 a la província d'Alacant i 12 a la província de València), 4 centres de diversitat funcional de la província de València i 2 centres de menors (1 a la província de València i 1 a la província d'Alacant). Tres dels quinze morts eren usuaris de residències i s'han contagiat nou residents, cap treballador.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 6 residències en la Comunitat Valenciana: 1 a la província de Castelló, 1 a la província d'Alacant i 4 a la província de València.

Cinc brots de coronavirus

S'han registrat 5 nous brots des de l'última actualització: 3 casos a Guardamar del Segura d'origen laboral; quatre a Vinaròs, també d'origen laboral; huit a la Vila-joiosa, en aquest mateix àmbit; sis contagis d'origen social a Gandia; i quatre, també en l'àmbit social, a Castelló de la Plana.