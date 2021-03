El Tribunal de Comptes xifra en 1,2 milions el perjudici a l’EMT de València per les jubilacions parcials que va pactar el PP

Les jubilacions parcials en l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, pactades pels anteriors responsables del PP, han causat un perjudici als fons públics de 1,2 milions d’euros, segons ha determinat el Tribunal de Comptes en una acta de liquidació provisional a què ha tingut accés elDiario.es.

Des del 2001, amb Rita Barberá d’alcaldessa, l’empresa pública va pagar unes remuneracions als jubilats parcials, amb una reducció de jornada del 85 per cent, que en acollir-se a aquesta modalitat no anaven a treballar els 131 dies que els corresponien, sinó només 65, encara que cobraven i cotitzaven pel total, de manera que eren remunerats per jornades de treball no fetes. Amb el canvi de govern municipal, els nous responsables de l’EMT van detectar presumptes irregularitats en els pagaments i es va iniciar una guerra oberta amb el comité d’empresa, que insistia en la legalitat de l’acord.

La direcció de la mercantil pública va denunciar davant l’Agència Valenciana Antifrau el possible perjudici als fons públics. L’organisme, que va veure delictiu l’acord, va presentar una denúncia davant la Fiscalia, que va acordar l’arxivament pel fet d’entendre que mancava de rellevància penal. El ministeri fiscal, això sí, va considerar que l’assumpte havia de dirimir-se en la jurisdicció comptable, per la qual cosa la secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes ha assumit la investigació.

La discussió se centra a establir si el nombre de jornades a fer pel jubilat parcial havia de ser de 65 jornades (com marcava l’acord del 6 d’agost de 2001) o de 132 jornades (corresponents al 15% de la jornada completa, fixada per conveni). Així doncs, el Tribunal de Comptes conclou que l’excés de salaris abonats ascendeix a un milió d’euros, a més dels interessos. “Es van abonar sense que hi haguera una contraprestació” per la qual cosa es va produir “una eixida d’efectiu de manera no justificada”, per no haver-se prestat els serveis que justificarien els pagaments. Així doncs, la instructora de l’organisme assegura que s’ha produït un perjudici econòmic en els fons públics de l’EMT.

La Comissió Mixta de Vigilància del Conveni va fixar la jornada per als jubilats parcials en 65 dies, i “no diu res que la seua remuneració haguera de ser la corresponent al 15% de la jornada”, és a dir, a la retribució de 132 dies. “Malgrat la realització de 65 jornades, hi ha un dret dels treballadors a percebre una retribució corresponent a 132 dies, per bé que no està expressament recollit així ni en aquest acord, ni en els antecedents, ni en la resta de la documentació”, assenyala la instructora.

L’organisme imposa una responsabilitat directa per 1,2 milions com a presumpte dèficit comptable en els cabals públics a tres alts càrrecs de l’empresa pública municipal. Es tracta d’Andrés Bernabé, director gerent i director de Recursos Humans, pels pagaments abonats entre gener del 2014 i el 15 de gener de 2016 (220.004,77 euros); Carlos Romero, director de Recursos Humans, pels pagaments entre el 16 de gener de 2016 i el 28 de febrer de 2018 (799.920,95 euros), i María Rayón, directora de l’Àrea de Finances, pels salaris abonats entre març i maig del 2018.

Aquesta última directiva, segons reconeix la instructora del Tribunal de Comptes, va formar part de l’equip que va investigar internament els fets després de tindre coneixement els responsables de l’empresa de la possible irregularitat al desembre del 2017. Fins al 14 de maig de 2018 es van continuar abonant les nòmines “a fi de no perjudicar cap treballador”. La instructora assenyala que Rayón “va participar activament a solucionar la conducta irregular” i no descarta que puga ser exonerada en la fase jurisdiccional següent.

Els altres dos directius van al·legar que no s’havia produït un perjudici econòmic atés que els pagaments eren obligatoris i al·ludeixen a la prescripció dels fets i a l’absència de dol, culpa o negligència greu. Andrés Bernabé demanava que se citara l’exgerent de l’EMT Josep Enric Garcia Alemany com a possible responsable pel fet de ser, en última instància, el “pagador de l’excés de retribucions”. La instructora rebutja l’al·legació sense perjudici que Garcia Alemany puga comparéixer més endavant.

Carlos Romero, de la seua banda, va sol·licitar que se citara com a demandats tant l’exgerent com els consellers de l’EMT, però la resolució del Tribunal de Comptes recorda que “no hi ha cap acta del consell d’administració que signifique, en la pràctica, l’obligació d’un abonament d’una retribució del 15% de la jornada, amb independència del nombre de jornades que es feren”. El ministeri fiscal no hi va formular al·legacions.

La secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes ha acordat requerir als tres directius el pagament del presumpte dèficit comptable per un import d’1,2 milions d’euros en el termini de 10 dies hàbils. Si no afronten el pagament, el Tribunal de Comptes procedirà a l’embargament dels seus béns.