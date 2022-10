València centrarà l’ordenança de prostitució a agilitar el tancament de prostíbuls i mantindrà les multes a clients

L’Ajuntament de València començarà a treballar en les pròximes setmanes en l’elaboració d’una nova ordenança de prostitució que substituïsca l’actual, de l’any 2013, que es considera actualment obsoleta. Així ho ha confirmat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha explicat que en les pròximes setmanes es crearà una comissió de treball en què participaran especialistes en dret administratiu i penal, així com les organitzacions no governamentals que treballen amb les dones prostituïdes oferint-los assistència, com per exemple Metges del Món o la Creu Roja.

Segons Cano, el text tindrà en compte la normativa estatal perquè ambdues vagen de la mà: “L’ordenança no és una llei com a tal, és un mecanisme per a regular una activitat administrativa, ja que el tema penal el regula la legislació estatal”. En aquesta línia, l’ordenança municipal se centrarà a agilitar la tramitació administrativa per possibilitar el tancament d’habitatges o de locals usats com a prostíbuls.

A més, es mantindran les multes als clients en la via pública, una eina que ja preveu l’ordenança actual i que assegura que ha funcionat bé per a tallar conflictes de convivència i de seguretat als carrers en zones com el barri de Velluters.

“Actualment la prostitució de carrer a València és quasi imperceptible, per la qual cosa ara cal centrar-se en els hotels, pisos o bordells, cosa que és un repte tant policial com administratiu”, ha afirmat l’edil.

L’actual ordenança de prostitució, de l’any 2013, ja regula les sancions als demandants de prostitució, encara que tan sols quan els agents detecten aquesta situació en la via publica. A més, per a poder fer efectives les sancions els ‘puters’ han de ser reincidents, ja que la primera vegada que els agents els detecten s’alça una acta de notificació, i és quan se’ls localitza per segona vegada quan es materialitza la multa, que pot anar de 200 a 2.000 euros.

La normativa municipal també actual estableix denúncies per promoure serveis sexuals en panells publicitaris, la gravetat dels quals augmenta si estan a menys de 200 metres de centres escolars. Per tots aquests conceptes (anuncis i requerir serveis en la via pública) en els dos primers anys de vida de l’ordenança es van posar 112 multes.

L’aplicació d’aquesta ordenança, demanada sobretot pels veïns del barri de Velluters, els carrers del qual han estat literalment ocupats per proxenetes, no ha estat exempta de controvèrsia.

De fet, un informe de Metges del Món va denunciar al cap de dos anys de l’entrada en vigor de l’ordenança que la normativa va suposar un descens del 50% de la prostitució al carrer, però un augment en la mateixa proporció en pisos clandestins i clubs, on, segons l’entitat, augmenta la desprotecció de les dones i la vulnerabilitat a la violència psicològica i física. A més, les organitzacions socials tenen més difícil l’accés en aquest entorn, en què només arriben a un 13%.