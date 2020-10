La Vila Joiosa retira al presumpte testaferro de Zaplana la condició d’agent urbanitzador i li requisa mig milió per no construir VPO

El presumpte testaferro d’Eduardo Zaplana, l’empresari investigat en el cas Erial Joaquín Barceló, àlies Pachano, s’ha quedat sense la condició d’agent urbanitzador que tenia adjudicada la seua empresa constructora GE Urbantura SL en el marc d’un programa d’actuació integrada en el sector PP-19 del pla general d’ordenació urbana (PGOU) de la Vila Joiosa, a la comarca de la Marina Baixa. L’empresari no ha construït els habitatges protegits previstos en l’actuació urbanística. La resolució també aprova la “confiscació” a l’empresari de més de mig milió d’euros de la garantia.

El programa d’actuació integrada del sector El Xarquet es va adjudicar a Pachano el 2005 per l’alcalde llavors del Partit Popular José Miguel Llorca Senabre. L’ajuntament actual, del qual és alcalde el socialista Andreu Verdú, ha decidit retirar al presumpte testaferro de Zaplana la condició d’agent urbanitzador per “incompliment culpós de les obligacions contractuals essencials consistents a no haver donat compliment a les exigències en matèria de VPO”, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L’ajuntament ha acordat la “confiscació” de la garantia de promoció, valorada en 506.740,80 euros, una xifra que representa el 10% dels costos totals d’urbanització previstos per al desenvolupament de les obres d’urbanització del sector PP-19 El Xarquet. L’alcalde retrau a Pachano que l’exigència de construir habitatge protegit estava recollida en la cèdula d’urbanització i, a més, GE Urbantura SL no va formalitzar els tràmits previs a la presentació del projecte de reparcel·lació en els terminis exigibles.

La resolució del consistori també recorda que el presumpte testaferro de Zaplana es va abstindre de “verificar cap mena d’actuació que permetera impulsar l’execució del programa d’actuació, incomplint les obligacions derivades, ja no sols de l’acord de programació del sector, sinó també del conveni urbanístic subscrit amb l’Ajuntament de la Vila Joiosa, escorcollat per la Guàrdia Civil en el marc del cas Erial.

El sector PP-19 s’ha declarat en situació de sòl urbanitzable sense programació. El pla parcial aprovat pel consistori el 2015, després de l’arribada de l’esquerra al poder municipal, continua vigent, segons indica la resolució, encara que “per desenvolupar-lo i executar-lo haurà de determinar-se la ubicació del percentatge d’habitatge protegit”.

La resolució suposa un “acte definitiu” en la via administrativa, amb la qual cosa Pachano només pot plantejar un recurs de reposició davant l’ajuntament o directament un recurs contenciós administratiu en un jutjat d’Alacant. En la mercantil GE Urbantura SL figura com a administrador mancomunat Ángel Salas Gallardo, també investigat en el cas Erial, i com a exadministradora única l’empresària Carmen Berendes Rathje, dona de l’exvicepresident de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), Armando Sala.

Pachano figura en el sumari del cas Erial vinculat a tota mena de presumptes tripijocs amb la resta dels investigats en la causa. En una de les converses interceptades per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, l’assessor fiscal Francisco Grau, amb qui Pachano mantenia una relació tempestuosa, li explica, tal com va informar aquest diari: “Ara, els temes immobiliaris estan molt perseguits. Això que féiem abans, jo compre sobre plànol i t’ho venc a tu, saps, i tu et menges... Això no es pot fer”. El presumpte testaferro de Zaplana va ser fotografiat per l’UCO en companyia de l’exministre del PP i les converses telefòniques punxades pels investigadors revelen la proximitat de tots dos.

Un exalcalde popular de la Vila Joiosa es va desvincular públicament de Pachano (encara que va admetre que s’havia reunit amb ell).