Ximo Puig anuncia el tancament perimetral de tot el territori valencià des de divendres i per una setmana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana com a mesura per a frenar l'expansió de la pandèmia en les últimes setmanes i davant els pròxims ponts que s'aveïnen. L'autonomia valenciana es converteix així en l'onzena que tanca les seues fronteres. A més, s'han detallat noves mesures restrictives a Morella, Nules, Onda, Vinaròs, Algemessí, Guadassuar, Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d'Alcoi, Petrer, El Pinós i als 18 municipis del departament de salut d'Oriola.

Puig ha informat d'aquesta nova restricció després de reunir-se amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a analitzar l'evolució del coronavirus al territori valencià. El confinament autonòmic entrarà en vigor aquest divendres a les 12.00 hores durant set dies i serà susceptible d'ampliació. D'aquesta forma, excepte excepcions per motius laborals o de cura de persones dependents, no es podrà entrar ni eixir del territori valencià.

El cap de l'Executiu valencià ha explicat que adopten aquesta mesura "per una estratègia de prevenció, però també per la inacció i confusió creada per alguns governs", en al·lusió a les últimes polèmiques que ha suscitat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Per part seua, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciat noves mesures restrictives durant els pròxims 14 dies en diversos municipis en els quals s'ha detectat transmissió comunitària, és a dir, que s'ha perdut la traçabilitat dels contagis. En concret, seran aplicable en a Morella, Nules, Onda, Vinaròs, Algemesí, Guadassuar, Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d'Alcoi, Petrer, el Pinós i en els 18 municipis del departament de salut d'Orihuela.

Entre les noves restriccions, destaquen la reducció d'aforaments al 30% en vetles, cerimònies o celebracions (noces, batejos i comunions) i al 50% en establiments comercials i mercats ambulants. En el cas dels centres comercials, els aforaments seran d'un terç, el mateix que zones comunes hotels. Les terrasses d'hostaleria quedaran reduïdes al 50% i l'interior dels establiments hostalers al 30%. L'aforament dels cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espectacles a l'aire lliure queda reduït al 50%.

A més, les reunions a totes les seus festeres de la Comunitat Valenciana tindran consideració de reunions socials i quedaran limitades a sis persones.

La Comunitat Valenciana ha sumat 1.529 nous casos de coronavirus confirmats per PCR i 14 defuncions en les últimes 24 hores -un d'ells usuari de residència de majors-, segons les dades actualitzades facilitades aquest dijous per la Conselleria de Sanitat.

A pesar que la sanitat valenciana és líder en rastrejadors -1.619- i en detecció de brots -1,718 des de juny, el 17% del total dels que s'han destapat a Espanya-, i que està a la cua en contagis per habitant -218,40 per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes-, només per darrere de Canàries i Balears, ja són multitud les localitats valencianes que superen una incidència de mil casos per 100.000 habitants en els últims catorze dies.