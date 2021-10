Ximo Puig: "Hem protegit el 90% de la població gràcies a la ciència"

"En 1238 vam nàixer, en 2021 renaixerem". El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha tret pit en el tradicional discurs institucional del 9 d'Octubre per la gestió de la vacunació que dóna el tret d'eixida a l'etapa de "normalitat millorada amb les lliçons apreses". "En un any i mig inacabable hem demostrat una fortalesa com a poble que mai havíem vist abans", ha dit Puig després del lliurament de les distincions.

El president de l'Executiu autonòmic ha elogiat la gesta del procés de vacunació: "Hem protegit el 90% de la població, gràcies a la ciència, a l'enorme civisme de la ciutadania i als equips de vacunació, hui condecorats amb la més Alta Distinció" de la Generalitat Valenciana. "Més de 2.000 sanitaris han vacunat a quatre milions de valencians. És una proesa humana, cívica i professional, la vacunació ha sigut la nostra victòria", ha agregat.

Així, la Comunitat Valenciana s'ha convertit, segons Puig, en un "territori referent a Espanya". "Hem deixat arrere l'estigma de la corrupció que tant ens perjudicava, hui som una veu respectada", ha assenyalat. Ximo Puig també ha introuduït en el seu discurs un missatge a favor d'una Espanya diversa en una "marc de convivència sana i de progrés útil". El president de la Generalitat Valenciana no ha deixat passar l'ocasió per a reclamar un finançament just, la fi del 'dúmping' fiscal i la descentralització de les institucions de l'Estat.

"Mai deixarem que ens envien al racó dels provincians", ha afirmat Puig. En la vespra de la commemoració del 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia, el president ha anunciat que ha arribat l'hora d'una "segona transició territorial" de l'Espanya autonòmica. Per això, ha instat uns "nous pactes autonòmics" en el marc de la "confiança federal" i aprofitant que el Govern de Pedro Sánchez és "més sensible amb la diversitat". En definitiva, es tractaria d'assegurar "el dret a la diferència sense diferència de drets", ha afirmat Puig.

"És l'hora d'acurtar les distàncies amb totes les comarques d'Alacant, de Castelló i de València", ha declarat Ximo Puig, en una al·lusió vetlada als greus problemes amb els trens de rodalia. Les poques línies del seu discurs expressades en castellà han sigut per a la comarca de la Vega Baixa, de la qual Puig ha elogiat "la lliçó" que ha donat després de la DANA.