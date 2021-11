Yolanda Díaz, Oltra, Colau, Hamed i García esbossen el seu "projecte de país"

Yolanda Díaz assegura que l'acte celebrat aquest dissabte a València al costat de Mónica Oltra, Mónica García, Ada Colau i Fatima H. Hossain “és el començament d'alguna cosa que serà meravellosa”. La vicepresidenta s'ha mostrat “il·lusionadíssima” per reunir-se amb dones a les quals aprecia. “Sé que la gent està esperant coses diferents. Sé que hi havia molta expectació”, ha reconegut la vicepresidenta segona.

Amb un públic entregat, que ha rebut les convidades amb una gran ovació i Díaz sota el crit de ‘presidenta presidenta’, s'ha celebrat un diàleg entre les cinc participants sobre les seues experiències polítiques, batejat com ‘Altres Polítiques’ i moderat per la periodista Carolina Ferre. En les seues intervencions, la ministra de Treball ha donat alguna pinzellada sobre el projecte de país al qual aspira Díaz: “La política ha de ser climàtica, amb la vida en el centre”. “Hauríem de treballar en un projecte a favor de la gent, a favor de l'educació”, ha reconegut la ministra de Treball, que insisteix que des de les institucions “sí que es pot canviar la vida de la gent”.

Amb una capacitat d'al voltant d'un miler d'assistents, el teatre Olympia ha penjat el cartell d'aforament complet. L'entrada de les intervinents al recinte ha sigut tumultuosa. Els assistents han victorejat les intervinents, mentre una desena de transportistes s'han concentrat per a reivindicar una millora de les seues condicions laborals i han forcejat amb els agents de policia.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut que les participants d'aquest actes es troben “desbordades per les expectatives” que ha generat aquest esdeveniment. Mónica García, la líder de Más Madrid, s'ha sincerat i ha explicat que abans de saltar a l'escenari els “tremolava tot a totes”. “Som diverses i som vulnerables”, ha destacat. Les intervinents han insistit en la seua aposta per afrontar la gestió pública amb un perfil feminista. “Hem normalitzat que els crits estan per damunt del diàleg, i els insults per damunt de l'escolta”, ha apuntat García. En la mateixa línia Colau ha reconegut que es troben “fartes de la crispació”.

L'absència de representants de Podemos en aquest acte també s'ha abordat per les intervinents. Oltra, organitzadora de l'esdeveniment, ha respost que el debat havia de “ser manejable”. “Som totes les que estem, no estan totes les que són. Crec que representem a moltes que no estan i crec que se senten representades per les dones que estan ací”, ha apuntat. Encara que, també hi ha hagut referències a representants de dreta. “A Ayuso no ens abellia tampoc [convidar-la]”, ha respost sobre l'elecció de les intervinents.

La intervenció de les participants ha sigut boicotejada per una activista d'Esperanza Obrera, una organització vinculada al Front Obrer. Després d'interrompre l'acte durant uns minuts, Oltra ha respost assegurant que “és molt fàcil vindre a aquest acte a reivindicar la classe obrera”. “Mai us he vist davant els capitalistes reivindicant a la classe obrera”, ha afegit, davant l'ovació dels assistents.

L'acte ha sigut impulsat per Compromís. Al costat de Díaz, s'han assegut en l'escenari la líder de Más Madrid, Mónica García; la diputada autonòmica de Ceuta i portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania, Ceuta Fatima H. Hossain, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.