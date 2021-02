València constata en febrero una bajada de restos de Covid-19 en aguas residuales y no detecta cepa británica

Las muestras de aguas residuales de València analizadas en los primeros días de febrero han constatado "una tendencia consolidada a la baja" de restos de la Covid-19 al compararlas con las estudiadas en meses anteriores. A pesar de esta "tendencia descendente" la presencia del virus en estas aguas se mantiene "aún en niveles altos" y no se ha vuelto a la situación previa de primeros del pasado mes de diciembre.

Por otro lado, estos análisis, llevados a cabo a través de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València, no han detectado restos de la cepa británica de la Covid-19 en las aguas residuales de la ciudad. Así lo ha indicado este miércoles la titular de esta delegación municipal, Elisa Valía, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar los resultados de los estudios de aguas residuales para detectar la presencia de Covid-19.

La edil, que ha señalado que ese descenso se observa en general en la ciudad, ha precisado que los barrios donde se registra ahora una "concentración mayor a la media de la ciudad" en cuanto a presencia de restos del virus son Malilla, Jesús, Patraix y la zona que comprende la avenida de Serrería hasta el Mestalla, seguidos de Benimàmet y Trànsitos. Por debajo de la media se encuentran el Saler y el Palmar.

Valía ha comentado que desde el informe emitido el pasado 25 de enero hasta la actualidad se observa "semana a semana una tendencia constante a la baja" de presencia del coronavirus en las aguas residuales de la capital valenciana. "En enero hubo un salto importante que se ha mantenido en todos el mes y ahora vemos un descenso en la concentración en toda la ciudad, en su conjunto", ha apuntado.

La responsable municipal ha considerado una "buena noticia" la "evolución descendente" que se constata tras "el brutal incremento de contagios" y fallecimientos registrados "en las últimas semanas". No obstante, ha insistido en decir que todavía se está "muy lejos de las cifras previas al puente de diciembre" del 6 al 8 de diciembre pasados.

"En aguas residuales no hemos vuelto a estar en una situación mejor o que se pueda considerar medianamente buena" como "la anterior al puente de diciembre", ha detallado. En esta línea, ha declarado que los actuales "son valores demasiado elevados" y ha reiterado que "todavía no hemos vuelto a las cifras previas a las fiestas de Navidad".

Elisa Valía, que ha recordado que se detecta un desfase de unos siete días entre la detección de restos de Covid-19 en aguas residuales y el impacto en los datos sanitarios, ha indicado que "ahora podríamos estar en el nivel previo a enero --"primeros de enero"--", cuando "subieron los contagios pero aún no había una subida fuerte".

La titular del Ciclo Integral del Agua, que ha explicado que las muestras tomadas en febrero se hicieron los días 1, 4 y 8 tomas, ha comentado que semanas antes había una "estabilización de los niveles" y ha aseverado que "ahora ya hay tres muestras con tendencia a la baja, a la reducción" de los restos de coronavirus.

Sin cepa británica

Valía ha agregado que con estos análisis, además de estudiar "la evolución de la cepa habitual" se ha tratado de ver si se detectaba cepa británica del virus y ha asegurado que no ha habido ningún resto de este tipo. "Todos los análisis han sido negativos. No hay constancia de que haya restos en la ciudad --de esa cepa--. O bien aún es muy residual y por eso no se encuentra o aún es incipiente", ha manifestado la concejala.

Restricciones

Preguntada por las restricciones decretadas por la Generalitat para frenar la evolución de la pandemia y por su reducción, la edil ha indicado que se adoptan siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias y que están "marcadas por muchos indicadores".

Elisa Valía ha señalado que los contagios y los fallecimientos están aún en "niveles altísimos" y ha opinado que igual bajar las restricciones no ayuda. "Hay una tendencia a la baja. Si abres, quizá el trabajo -hecho- no ha servido para nada", ha dicho.