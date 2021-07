El Ayuntamiento exige al Valencia CF que subsane los defectos que mantiene el proyecto del pabellón deportivo de Benicalap

Intercambio de reproches entre el Ayuntamiento y el Valencia CF a cuenta del proyecto del pabellón deportivo de Benicalap remitido por el club a la Concejalía de Deportes. El Consistorio no lo aprobará de momento por no haber incluido determinadas modificaciones que la Fundación Deportiva Municipal le pidió que introdujera, aunque se trata de cuestiones que se podrían introducir de manera sencilla.

La concejala de deportes, Pilar Bernabé, aseguró este viernes en una rueda de prensa que los técnicos del consistorio reclamaron el pasado 10 de mayo una serie de cambios en el proyecto inicial y dijo que “no se han tenido en cuenta”.

Se trata, apuntó, de “cuestiones operativas, de consumo energético y mantenimiento, además de accesibilidad, control de accesos o el tamaño de la piscina”.

“Se ha hecho un proyecto de ejecución sobre el anterior dibujo que nos presentaron. Nos vamos a ratificar en el informe que les mandamos para rectificar ciertas cosas y esperamos que tengan a bien modificarlo”, dijo la regidora, que añadió que van a solicitar una reunión para saber por qué no las han adoptado y que aseguró que se pueden subsanar “en dos días”.

“Cuando uno tiene interés, esas modificaciones, que no son sustanciales se pueden hacer. Cuando tienes prisa y presentas rápido porque piensas que esos plazos pueden condicionar otras cosas igual no las tienes en cuenta”, deslizó Bernabé, que desveló que el presupuesto que ha establecido el Valencia es de ocho millones.

“Las modificaciones que pedimos no se han tenido en cuenta todas ellas y no podemos proceder a aprobarlo. Queda muy bonito pero no es adecuado a las necesidades que tiene la ciudad, es un polideportivo para la ciudad, para los vecinos y vecinas de Benicalap, no es el polideportivo del Valencia”, dijo Bernabé.

La concejala señaló que la intención del consistorio es que el Valencia “cumpla su compromiso y construya el polideportivo” y lo desvinculó por completo de la decisión sobre ampliar o dar por suspendida la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se le concedió al club en su día.

“El polideportivo de Benicalap es un compromiso del Valencia con la ciudad y con los vecinos y vecinas de Benicalap desde 2007. Catorce años después ha presentado un proyecto de ejecución de un polideportivo que los vecinos y vecinas ya deberían estar disfrutando”, recalcó Bernabé, que subrayó que no tiene nada que ver con la ATE.

“No sería honesto por parte de nadie, ni de la propiedad ni de nadie, decir que presentar un proyecto que tenía que estar presentado hace catorce años le exime de cumplir sus obligaciones con la ATE”, remarcó.

Bernabé advirtió que no puede haber “ningún premio” por algo que llega catorce años tarde y recordó al club valencianista que pase lo que pase con esa ATE su obligación con el pabellón no cambiará.

“Si cae la ATE espero que al Valencia no se le ocurra pensar que el polideportivo no se va a construir porque es una deuda que tiene con la ciudad”, concluyó.

El Valencia CF afirma que ha cumplido

El Valencia CF ha asegurado este viernes que ha cumplido "con todas las modificaciones" que le ha pedido el Ayuntamiento de València respecto a la elaboración del proyecto para la construcción del polideportivo previsto para el barrio de Benicalap junto al estadio de fútbol de la avenida Cortes Valencianas.

En esta línea, fuentes del club deportivo han afirmado que ha sido "proactivo" para hacer cualquier cambio planteado por el Consistorio, a la vez que han resaltado que está "dispuesto" a hacer modificaciones y han señalado que tratará de adaptarse a los requisitos que se indiquen.

El club de fútbol ha expuesto que "Pilar Bernabé dijo en la reunión" que se mantuvo el pasado mes de mayo para hablar del proyecto para el polideportivo "que se ajustaba" y ha recordado, como han detallado las mismas fuentes, que en ese encuentro "se acordaron todas las soluciones a los planteamientos".

En esta línea, han manifestado que "el club ha tratado de seguir todas las instrucciones de Ayuntamiento y Fundación Deportiva Municipal (FDM) y ha sido proactivo a hacer cualquier modificación que han querido hacer". "Si ha habido desinformación por el camino o han sido difusos en sus peticiones de modificaciones, estamos dispuestos a hacer modificaciones, pero en la última reunión quedó absolutamente claro que se ajustaba a lo que pedían", han añadido.

Desde la entidad deportiva han aseverado que eso "es lo que está reflejado en el proyecto constructivo". "Hemos cumplido con todas las modificaciones que nos han pedido y hemos seguido todas las instrucciones dadas desde el Ayuntamiento", han añadido esas fuentes.