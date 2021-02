‘Calling Arquitectas’, una crida perquè les arquitectes valencianes visibilitzen el seu treball en una exposició amb motiu del Dia de la Dona

El Col·legi Territorial d’Arquitectes de València (CTAV) ha posat en marxa l’exposició i la publicació ‘Calling_Arquitectas’, que recollirà el treball de les arquitectes valencianes a qui convida a participar expressant la seua manera personal d’exercir la professió mitjançant projectes, textos, inquietuds o reflexions.

L’exposició s’inaugurarà en la seu del CTAV amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març) i busca visibilitzar tant la tasca com la visió de les dones arquitectes valencianes. ‘Calling_Arquitectas’ està oberta a les propostes tant d’arquitectes col·legiades com d’estudiants d’arquitectura que vulguen mostrar els seus treballs en aquest marc.

Aquesta acció s’emmarca en la iniciativa ‘ArquitectEs de València’ que el Col·legi ha posat en marxa amb l’objectiu de reivindicar el paper de la dona en el camp de l’arquitectura donant-li una continuïtat en el temps. Aquesta és fruit de la política d’igualtat aplicada pel CTAV en els últims anys i que es reflecteix en la seua junta paritària, presidida per Marina Sender, primera dona presidenta de l’entitat col·legial.

‘ArquitectEs de València’ ha acollit des del seu llançament altres accions de promoció del treball de les dones arquitectes, com la inauguració amb motiu de la Setmana de l’Arquitectura 2020 d’un Punt Violeta en la seu col·legial en què es poden trobar publicacions sobre temes lligats directament amb les dones arquitectes com a protagonistes o autores.

“Des del CTAV ens mostrem sensibles cap a la situació de les dones en tots els àmbits de la nostra societat. Per això, cada any hem dut a terme activitats per a la celebració del Dia Internacional de la Dona, que enguany volem reforçar mostrant el talent de les nostres arquitectes com a manera de visibilitzar i reconéixer el seu treball”, apunta Marina Sender, presidenta del CTAV.

Totes les interessades a exposar els seus projectes en el marc d’aquesta iniciativa han de presentar- los abans del 22 de febrer en un suport a tall plantilla que poden trobar en la pàgina web del Col·legi Territorial d’Arquitectes de València.