Una estación de ITV vacía de coches en València a pesar del colapso: el 15% de las citas no se presentan, la mayoría de talleres mecánicos

“Tenía que pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) a mi moto y no había manera de coger cita ni en Alzira ni en ninguna de las estaciones que hay cercanas. Como había leído que se podía ir a algunas sin cita me acerqué a preguntar. Fue el pasado 25 de junio a las 16.30 horas. Mi sorpresa fue que cuando llegué tan solo había un coche pasando la ITV y tres o cuatro fuera, pero la estación estaba prácticamente vacía a pesar de no haber citas disponibles durante semanas. Me dio tanta rabia que, aunque me llamaron la atención, hice varias fotos para denunciarlo”. V. L. explica así de indignado la situación que vivió recientemente en la estación ITV de Alzira en la que lleva semanas tratando de coger turno para evitar una sanción por no llevar la inspección de su moto al día.

Las imágenes son ciertamente llamativas teniendo en cuenta el colapso que existe actualmente en la Comunitat Valenciana, ya que es muy complicado coger una cita para pasar la ITV. Preguntadas al respecto fuentes sindicales de la la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval), la empresa pública que se hizo cargo de la gestión de las inspecciones hace poco más de año, tras finalizar los contratos por los que el servicio llevaba años privatizado, han achacado esta situación a varias causas.

Una de las situaciones más probables, según explicaron, es que no se presentaran los vehículos citados a la hora que se acercó el usuario, algo que achacan a las reservas masivas que hacen los talleres mecánicos que ofrecen a sus clientes pasarles la ITV a cambio de una cuantía económica adicional: “Cogen las citas con matrículas que no tienen por qué ser reales, de esta forma las acaparan y pueden luego pasar la ITV al cliente que se lo pida aunque la matrícula sea diferente, porque la que vale es la que viene a la inspección. El problema es que por eso se puede dar el caso de que haya algún momento puntual sin coches, porque esas citas, pese a estar cogidas, luego no se utilicen”.

Otro de los problemas con que cuenta, este más estructural, es la falta de personal, ya que aseguran que actualmente cuentan con 100 empleados menos que antes de asumir el servicio la Generalitat, lo que no ayuda para aligerar las inspecciones.

La Conselleria de Industria reconoce que efectivamente esta situación, la del absentismo de las citas derivada de los talleres mecánicos, se está dando y afirma que precisamente por eso se pondrá en marcha una plataforma web, completamente accesible, de reserva y pago de las citas previas, de forma que al tener que abonar la inspección en el momento de pedir la cita se reducirá drásticamente el absentismo. Junto a este servicio se reforzará el call center para la recepción de llamadas de solicitud de cita previa en las estaciones de ITV. Desde el departamento que dirige Nuria Montes han destacado que en lo que va de año, hasta mayo, se han pasado 680.645 inspecciones y que el porcentaje de ausencias tras reservar la cita se eleva al 15%.

Las mismas fuentes han asegurado que en los próximos días se pondrá en marcha la bolsa de empleo que permitirá incrementar el personal y recordaron que recientemente se habilitaron líneas sin necesidad de obtener cita en la mayoría de estaciones.