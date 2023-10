¿Por qué se empeña Pablo Iglesias en seguir siendo Podemos?

Pablo Iglesias abandonó la política porque llegó a la conclusión, que él mismo expresó públicamente, de que su presencia restaba en lugar de sumar. O, dicho de otra manera, porque había agotado el capital político que le proporcionaron los ciudadanos desde las elecciones europeas de mayo de 2014 hasta las celebradas en 2019. Tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 estaba claro que Unidas Podemos se había convertido en un partido extraparlamentario, que, a lo sumo, podía aspirar a obtener un escaño en las elecciones generales del 23J si concurría en solitario. De ahí que acabara tomando la decisión de integrarse electoralmente en las candidaturas de Sumar.

Esa integración exclusivamente electoral es una operación que no tiene repetición posible. Tanto Sumar como Unidas Podemos son apuestas estatales, con pretensión de ser partidos de gobierno del Estado. En coalición, pero en coaliciones de Gobierno del Estado. En el sistema electoral español no hay sitio para ambas. En el caso de que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno, no habrá elecciones generales en las que competir y, por tanto, Unidas Podemos no tendría que tomar decisión alguna respecto de concurrir electoralmente en solitario. Pero en julio de 2024 se celebrarán elecciones europeas, que este año van a tener una enorme importancia, y en ese momento sí que Sumar y Unidas Podemos tendrán que decidir si van conjuntamente o acuden por separado. También en las gallegas y vascas que también tendrán lugar en la primavera de 2024.

Si hay investidura, Sumar va a estar en el Gobierno con Yolanda Díaz como vicepresidenta. Será un Gobierno de coalición PSOE-Sumar, de la misma manera que en esta pasada legislatura ha sido PSOE-Unidas Podemos. Da toda la impresión de que Unidas Podemos no es probable que vuelva a recuperar nunca la condición de partido del Gobierno de coalición. Son siglas que parece que han llegado al final de su recorrido. Pasaron del extraparlamentarismo al Gobierno en una legislatura y han retornado del Gobierno al extraparlamentarismo en otra.

Pablo Iglesias ha sido el protagonista de este camino de ida y vuelta. Fue el artífice de irrupción de Podemos en el sistema político español, en el que provocó cambios de enorme significado, llegando nada menos que a la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI. Ha sido también el protagonista de la cuesta abajo con la misma celeridad.

De lo que no ha sido capaz Pablo Iglesias es de irse de verdad. De dejar de ser Podemos. Mientras se mantenga en la posición que está ocupando, Podemos seguirá siendo Pablo Iglesias para la sociedad española. A esto es a lo que Pablo Iglesias tiene que ponerle fin, porque es la condición sine qua non para que las energías de los miembros de la organización puedan canalizarse de manera positiva. Pablo Iglesias ha esterilizado a Podemos como opción política. Ya es hora de que lo reconozca y se quite de en medio. Se haría un favor a sí mismo, a los militantes de Podemos y a la izquierda española en general.

Cuanto más pronto lo haga, mejor.