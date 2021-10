Hungría: pista de aterrizaje de la extrema derecha norteamericana

Hungría y Viktor Orbán, sobre todo, pero también Polonia, vienen siendo protagonistas de la política de extrema derecha en la Unión Europea. Muy recientemente ha sido el Tribunal Constitucional polaco el que ha centrado la atención de la opinión pública con la sentencia sobre la primacía del Derecho Constitucional polaco sobre el Derecho de la Unión Europea. Y en el momento en que escribo hay dos recursos interpuestos por Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra decisiones de la Comisión de retener fondos para ambos países por la aprobación de normas que resultan incompatibles con los principios democráticos en los que descansa la edificación de la Unión Europea.

Doy por supuesto que el lector está al tanto del estado de la cuestión, ya que han sido numerosos los artículos y las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación sobre el tema. Considero, en consecuencia, que no precisa de ningún comentario adicional.

Es por ello que voy a dedicar este artículo al desafío de estos gobiernos "iliberales" a la Unión Europea desde la perspectiva de los medios de comunicación de los Estados Unidos, en los que se privilegia la perspectiva de la relación del Partido Republicano con la extrema derecha europea.

En el Washington Post este pasado 12 de octubre Ishaan Tharoor dedicó su artículo diario que lleva el expresivo título Today´s WorldView, a la profundización de la alianza entre el Partido Republicano y la extrema derecha europea. "The GOP Alliance with Europe’s far right deepens". Destaca la presencia de Mike Pence, el que fuera vice-presidente con Donald Trump, en la última convención de la extrema derecha europea celebrada celebrada en Budapest, en la que subrayó la coincidencia del discurso político de esta extrema derecha con el del Partido Republicano en los Estados Unidos.

Hasta tal punto es así que la Conservative Political Action Conference, que es, con diferencia, el encuentro más importante del año de la extrema derecha americana se va a celebrar en 2022 en Budapest. El Partido Republicano ha elegido Hungría como pista de aterrizaje en Europa. Pareciera que está surgiendo una Asociación Internacional de la extrema derecha propiciada desde los Estados Unidos.

Ishaan Tharoor subraya en su artículo del 12 de octubre que tras el fracaso de la peripecia inicial de Steve Bannon, que él califica de amateur, la extrema derecha americana, que está representada en este momento por el Partido Republicano, parece dispuesta a embarcarse en una operación de más consistencia. Es lo que supone la celebración de la Conferencia americana de la extrema derecha en Budapest, en la que con casi absoluta seguridad no estará solamente presente la extrema derecha húngara, sino la de la mayor parte de los países europeos.

La extrema derecha española representada por Vox hará con seguridad acto de presencia. Ishaan Tharoor, en el artículo citado, menciona expresamente a Vox y a Santiago Abascal como piezas importantes en esa estrategia de la extrema derecha americana para aterrizar en Europa. Después de Hungría, y subraya cómo en los mismos días en que Mike Pence estuvo en Budapest, Ted Cruz, senador por Texas y un posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos, participó mediante vídeoconferencia en la Convención de Vox en Madrid con motivo de la fiesta de la Hispanidad. El senador Cruz subrayó la coincidencia del mensaje de Vox con el suyo, expresándose en unos términos tan rotundos, que, según su ayudante al ser preguntado por los periodistas, no necesitan interpretación de ningún tipo.

Está en marcha una operación de legitimación democrática de las opciones de extrema derecha en Europa, en la que el Partido Republicano de los Estados Unidos pretende detentar el liderazgo. En qué medida la operación puede tener éxito o puede acabar fracasando, como le ocurrió a Steve Bannon, es algo que el tiempo dirá. Pero la amenaza está ahí. Y conviene prepararse para lo que pueda venir.