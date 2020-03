Carteles republicanos 'del pueblo y para el pueblo' en tiempos de coronavirus

"El enemigo no está a las puertas, penetró hace ya tiempo en la ciudad. Ahora la muralla para contenerlo está en todo aquello que hemos puesto en pie como país, como comunidad". No son palabras de Manuel Azaña durante la Guerra Civil, sino de Pedro Sánchez, formuladas el pasado martes en referencia al estado de alarma por el brote de coronavirus que ya ha causado más de mil muertos en el país. 75 años después de la Guerra Civil, el lenguaje bélico ha vuelto al discurso de los dirigentes del mundo para hablar de la lucha contra la pandemia. Y para estos extraños tiempos de guerra, artistas como Mr. Zé han decidido rescatar la estética de los carteles de la II República y la Guerra Civil para concienciar al pueblo de la importancia de colaborar entre todos para erradicar el virus.

El director creativo vallisoletano Félix Rodríguez (1978), conocido como 'Mr. Zé', ha querido homenajear a los artistas del bando republicano que durante la guerra sirvieron para –entre otras cosas– señalar la importancia de la higiene de los soldados a través de sus míticos carteles.

El artista ha aprovechado esta primera semana de reclusión durante el estado de alarma para diseñar una serie de carteles bajo el lema 'Guerra al coronavirus' basados en diseños reales de la época. "La gráfica de la II República y de la Guerra Civil me gusta mucho y no me fue muy difícil encontrar los ejemplos en los que basarme", confiesa en conversación telefónica a eldiario.es.

Uno de los carteles de Mr. Zé, basado en una gráfica de Carles Fontserè

A través de sus diseños ha querido rememorar a reconocidos cartelistas de los años treinta que "crearon vanguardia a nivel mundial", como José Bardasano, Carles Fontserè o Arturo Ballester para crear sus propias proclamas en tiempos de coronavirus. "La idea era traerme los carteles de esa época al momento actual", explica. Con lemas actualizados como 'Unión y disciplina contra el coronavirus', Mr. Zé busca "que la gente se conciencie de que es algo que hay que ganar entre todos".

El diseñador Félix Rodríguez, conocido como Mr. Zè. | FOTO: Danimantis

Estos diseños "del pueblo y para el pueblo", que se centran en que la gente se quede en casa, pero también en defender la sanidad pública o agradecer a China los esfuerzos por la búsqueda de una vacuna, han sido difundidos y compartidos en los últimos días a través de las redes sociales. "Lo más bonito es empezar a recibir mensajes de gente que los aprecia, más allá de la estética, por el uso que le pueden dar".

Mr. Zé cuenta cómo le han escrito médicos y personas de distintos ámbitos para poner usar las gráficas en su ámbito laboral. Es lo que ha ocurrido con trabajadores de las plantas de empresas como Renault e Iveco en Valladolid.

Los empleados han difundido algunos de los diseños entre sus grupos de trabajo en plena reivindicación para pedir el cierre de los centros de producción por la falta de seguridad y de medidas sanitarias apropiadas ante el coronavirus.

Con el lema 'Obreros/as, no produzcáis más. Basta de riesgos capitalistas', uno de los carteles llama al cierre de las fábricas de productos que no son de primera necesidad.

Mr. Zé también ha recibido mensajes desde Latinoamérica, como de Chile, Perú o México. "Me piden permiso para imprimir las gráficas y llevarlas a las fábricas. Ahí el coronavirus está empezando a llegar y no se están tomando ningún tipo de medidas", explica.

Carteles del diseñador Mr. Zé en tiempos de coronavirus Mr. Zè

Rodríguez, acostumbrado a trabajar en casa, no lleva del todo mal el confinamiento. "Lo que me afecta ahora mismo es que tengo una persona a mi cargo que tiene 80 años con una afección pulmonar, lo que conlleva al miedo a que le pueda pasar algo". El vallisoletano lamenta ver que haya gente que vaya a casas de amigos a tomar café o que "sacan al perro veinte veces" en pleno estado de alarma.

"Al final estos carteles, al igual que otros artistas que han hecho otra serie de acciones, sirven no solamente para concienciar, sino para llamar la atención a la gente que no está siendo del todo responsable". Al fin y al cabo, recuerda la frase de una de estas imágenes, 'nadie ha muerto por no hacer running'.