Billy Drago, mítico villano de Hollywood, muere a los 73 años

William Eugen Burrows, conocido por el nombre artístico de Billy Drago, ha fallecido en Los Ángeles, California, a los 73 años. Según ha afirmado su representante a Variety, su deceso sería consecuencia de un ictus.

Billy Drago se convirtió en uno de los villanos más populares y reconocibles del Hollywood de los 80 y 90 gracias a su papeles en El jinete pálido, Invasión USA, Vamp, Delta Force 2 y, sobre todo, por su memorable interpretación de Frak Nitti en Los intocables de Eliot Ness de Brian De Palma.

Drago también era un habitual de la televisión norteamericana, gracias a sus carismáticos personajes en series tan relevantes como Canción triste de Hill Street, Walker, Texas Ranger, Expediente X, donde dio vida a Orel Peattie, o Embrujadas, en la que interpretó a un malvado demonio llamado Barbas.

Drago nació en Hugoton, Kansas, y fue periodista en The Associated Press en su años de juventud. Más tarde llegó a dirigir y presentar su propio programa en la radio de Kansas. Se inició en la actuación con un grupo de teatro ambulante y de ahí dio el salto a Hollywood. Su magnética presencia delante de la pantalla escondía detrás a una persona culta, poeta y artista cuando no estaba actuando.