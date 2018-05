Weinstein quedará en libertad vigilada con una fianza de un millón de dólares

Un juez de Nueva York ha impuesto este viernes una fianza de un millón de dólares en efectivo al productor de Hollywood Harvey Weinstein, que además tendrá que portar un dispositivo de localización para salir de prisión.

Weinstein, que se entregó este viernes en una comisaría de Nueva York y se enfrenta a cargos de violación y abusos sexuales, entre otros, tendrá que entregar su pasaporte y sus viajes estarán limitados. La fiscalía del distrito de Manhattan informó de que el magnate está a acusado de violación en primer y tercer grados por incidentes que afectaron a dos mujeres en 2013 y 2004. Pero, como es frecuente en estas causas, la no facilitaron la identidad de las supuestas víctimas.

Como informa The New York Times, Benjamin Brafman, el abogado del productor, negó hacer ningún comentario al respecto y en el pasado negó cualquier acusación de "sexo no consensuado". La imagen del acusado entrando en la estación de policía, según el medio inglés, se produjo a las siete y media de la mañana con un Weinstein de "rostro taciturno", "rodeado de varios agentes de investigación" y portando tres grandes libros bajo el brazo.

Así fue el momento en el que ex productor de cine, Harvey Weinstein, se entregó a las autoridades en Nueva York para enfrentar cargos por agresión sexual. pic.twitter.com/aBYCVXuOXw — Univision Noticias (@UniNoticias) 25 de mayo de 2018

Esta vez, los múltiples reporteros no estaban para documentar la alfombra roja por la que Weistein desfiló durante décadas. Como apunta el periódico neoyorquino, el magnate miró hacia arriba "sin decir una palabra" mientras un grupo de periodistas gritaban su nombre. Tras las revelaciones de The New York Times y The New Yorker, nada ha sido igual para el magnate ni para la industria de Hollywood.