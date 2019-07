La Abogacía de la Generalitat se opone al pacto de Anticorrupción porque "Blasco sí que recibió dádivas" de la trama de falsas ONG

La Abogacía de la Generalitat se opone al pacto de la Fiscalía Anticorrupción con los principales acusados del caso Blasco para reducirles las penas y los ha criticado duramente. La letrada María José Rodríguez se ha mostrado sorprendida, casi indignada, porque el propio Ministerio Público haya escrito que el esconseller de Solidaridad no recibió sobornos. "Nosotros entendemos que esas dádivas se produjeron. No hemos podido probarlo durante el juicio porque Blasco no declaró -gracias al acuerdo con el fiscal-, pero lo probaremos en las conclusiones", ha dicho.

La abogada ha puesto encima de la mesa las grabaciones de la policía nacional en las que aparece un personaje llamado "El Conejo", que según se acredita por varios testigos "es Rafael Blasco". En esos pinchazos, la trama liderada por el empresario Augusto César Tauroni entregaba a este personaje "paquetes" con dinero que también recibieron otros acusados. Esto significa que la Abogacía de la Generalitat también acusará a Blasco de cohecho, uno de los delitos con las penas más altas.

La letrada también ha criticado los acuerdos que bajarán las penas porque "se le ha hecho un traje" a los acusados. Además, ha censurado que se ha aceptado donaciones de acusados como Blasco o Marc Llinares para reducir penas cuando "esos bienes ya están embargados". Ha criticado también la dación en pago de un inmueble de Blasco sin que haya sido acompañada por una confesión.

La letrada de la Generalitat ha alabado la actitud de los funcionarios de la Generalitat que se enfrentaron a Blasco en la conselleria y en el juicio. "Se me pone la piel de gallina cuando veo la actuación de algunos funcionarios. Sin ellos, no hubiera sido posible", ha sentenciado, en referencia a la sentencia de la primera pieza que acabó con Blasco en prisión y a las actuales acusaciones.