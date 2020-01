Los socialistas designados por la Generalitat como consejeros del Puerto de València se borran de la votación de la terminal de cruceros y Compromís se divide

Los miembros socialistas del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) designados hace solo unos días por la Generalitat Valenciana se han ausentado de la reunión celebrada este lunes en la que se ha dado el visto bueno al pliego de condiciones de la futura terminal de viajeros para cruceros y ferries del Puerto de València.

Ni la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien repite como consejera, ni la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ambas del PSPV, han asistido a la reunión del consejo. Sí lo ha hecho y ha votado a favor del proyecto el otro consejero por designación de la Generalitat, Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuyo puesto en el consejo se renovará este año.

Así, la aprobación de los pliegos de la terminal ha contado con el único voto en contra de Iván Castañón, secretario autonómico de Coordinación Institucional de la Conselleria de Igualdad y mano derecha de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra.

Fuentes de este departamento han explicado que Castañón ha votado en contra al entender que antes de seguir adelante con los diferentes proyectos del Puerto se debe clarificar si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación norte.

Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), que votó en contra en su momento de la ampliación precisamente porque reclama una nueva evaluación ambiental, ha votado a favor del proyecto del muelle de cruceros contra el criterio del nuevo consejero Castañón, compañero de partido.

Ribó ha explicado que ha condicionado su apoyo a que se garantice que los buques apagarán motores y se conectarán a la red eléctrica una vez atraquen en la futura terminal, a que los criterios ambientales tengan un peso de un 25% a la hora de adjudicar el proyecto y no del 4% como figuraba en el pliego, que los nuevos edificios que se construyan sean autosuficientes en materia ambiental, que se instalen placas fotovoltaicas y que en la zona de aparcamiento haya plazas con cargadores para vehículos eléctricos. Todas estas condiciones se tendrán en cuenta finalmente en el pliego, lo que ha propiciado el voto favorable del alcalde.

Sobre si sería preceptiva una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para este proyecto en concreto por su cercanía y afección al barrio de Natzaret o si se debe incluir ese estudio en la DIA que el Ayuntamiento exige para la ampliación norte, Ribó ha comentado que "esto no es la ampliación norte, es una cosa diferente; esos aspectos los hemos planteado en un plan de residuos líquidos, sólidos y gaseosos que hemos exigido también y que se van a tener en cuenta".

Ribó ha afirmado que ahí no ve la necesidad "objetivamente de retrasar un tema por una declaración de impacto porque no hay unos temas sustanciales, creo que no es necesario; la intención del Ayuntamiento no es frenar los proyectos del Puerto, es hacerlos mediambientalmente posibles y hemos trabajado en esta idea".

Sin embargo, este proyecto está directamente relacionado con los cambios que ha introducido la APV en la ampliación norte, sobre la que el Ayuntamiento con su alcalde Ribó a la cabeza exige una nueva DIA, precisamente para que se avalúe si esas modificaciones que no estaban contempladas en el proyecto inicial tendrán efectos en el medio ambiente.