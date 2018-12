El imputado Jorge Rodríguez se confirma como candidato del PSPV en Ontinyent

Han llegado las 14 horas y no ha habido sorpresas. Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, dimitido por estar investigado en la Operación Alquería, repetirá como candidato del PSPV en su municipio.

Han llegado las 14 horas y no ha habido sorpresas. Después de un pacto entre Ferraz y la dirección de los socialistas valencianos, se había estirado la fecha límite de convocatoria de primarias al 5 de diciembre. Si no se producía ninguna novedad en su investigación o se levantaba el secreto de sumario, los socialistas avalarían su candidatura, como ha ocurrido. Llegado el vencimiento del plazo ninguna persona se ha presentado con el 50% de los avales, por lo que el imputado Rodríguez no tendrá rival en su partido para presentarse a la alcaldía.

La petición de información de la Policía de este martes, que acudió al ayuntamiento de Ontinyent, a la Diputación de Valencia y a Divalterra no ha alterado su situación jurídica y no es vista por los socialistas como una novedad. Esa misma tarde, el secretario de Organización, Jose Muñoz, acudía a un acto presupuestario en la Vall d'Albaida a respaldar a Rodríguez.

El alcalde ya era candidato de facto desde que el pasado 28 de noviembre se prorrogara el secreto de sumario de la Operación Alquería que investiga malversación de caudales públicos y prevaricación.