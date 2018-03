Ribera Salud desmiente que haya eliminado información sensible: "Se trata de una nueva calumnia"

La empresa concesionaria del Hospital de Alzira, Ribera Salud, ha emitido un comunicado para desmentir "rotundamente" que esté eliminando información sensible en el Hospital de La Ribera. “Se trata de una nueva calumnia dentro de la campaña de desprestigio que desde hace tiempo sufre nuestra organización y nuestros profesionales”, han asegurado.

En este caso, apuntan la acusación se enmarca en el proceso de traslado de información de carácter mercantil que la empresa debe conservar "por imperativo legal", siguiendo el plan de reversión marcado por la Conselleria de Sanitat y el procedimiento legal habitual, "para facilitar a la Conselleria de Sanitat su gestión a partir del día 1 de abril, tal y como nos han solicitado, y en un área tan compleja como el de Sistemas de Información".

El traslado de dicha información, han comunicado, lo están realizando los actuales propietarios de las carpetas y personas o equipos que actualmente tienen acceso a dicha información, con el soporte técnico de los informáticos de b2bsalud, central de compras y servicios compartidos del grupo "que como siempre se ha dicho, y a pesar de la campaña orquestada para dañar su reputación, ofrece servicios informáticos a los centros del grupo".

Por lo tanto, sostienen: "es rotundamente falso que desde Ribera Salud UTE se esté moviendo o eliminando ninguna información, archivo o carpeta corporativa", sino que es cada usuario o propietario de la información "quien la cambia". "Y en ningún caso se trata de información sensible o necesaria para continuar prestando el servicio de una forma adecuada a partir del 1 de abril", sostienen.

Total transparencia

Todo este proceso se está realizando "con total transparencia", está "avalado por los asesores legales de la compañía y cumple la legislación vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información".

Hasta el momento, la empresa no tiene conocimiento "de ninguna denuncia oficial por parte de trabajadores o sindicatos, ni de ninguna inspección oficial por parte de la Conselleria de Sanitat". No obstante, indican: "no es la primera vez que nos enteramos de temas de gran calado por terceros o que la denuncia anónima de un sindicalista acaba en un juzgado con graves e infundadas acusaciones contra nuestra empresa o que se envían a inspectores sorpresa al hospital de Alzira porque se decía que estábamos quemando documentación".

"No vamos a consentir que se nos acuse de algo tan grave sin pruebas que lo avalen", mantienen, al tiempo que añadían que por "responsabilidad" con sus pacientes y "ante la gravedad de las acusaciones y las consecuencias legales que tendrían en caso de ser ciertas, retamos a que todo aquel que tenga una evidencia, que lo ponga en conocimiento de la comisaría de policía más cercana". En caso contrario, "se demostrará que una vez más estas acusaciones infundadas responden únicamente al objetivo de desprestigiar a nuestro grupo y a los profesionales que forman parte de él".