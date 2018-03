Verdi se'n ve de Pasqua a Les Arts

Les Arts presenta ‘Il corsaro’, els dies 28 de març i 1, 5, 8 i 10 d’abril a la Sala Principal. El Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana han apostat per la partitura més enigmàtica i menys representada de Giuseppe Verdi, no per manca de qualitat si no per la mala relació del compositor amb el seu editor i l'esclat de la revolució italiana.

A l'òpera trobem el Verdi menys polític y més romàntic. Il Corsaro és una adaptació del poema de Lord Byron amb una posada en escena espectacular i unes sinfonies excelses que no deixarà ningú indiferent.

Fabio Bondi dirigeix un repartiment de luxe que encapçalen el tenor de nova jersey Michael Fabiano, una de les veus més preciades ara mateix i que debuta ara a València interpretant a Corrado, un corsari del mar Egeu, que combat l'expansió de l'imperi otomà i s'enamora d'una de les esclaves de l'harem del líder musulmà, Gulmana. Ella és interpretada per la soprano ucraïnesa Oksana Dyka a qui el públic valencià ja reconeix.

La parella actua en un espai escènic que simula el pensament del corsari, una ment en blanc on les projeccions, els llums i els moviments fan avançar la història i que preten reconvertir al protagonista en el mateix Lord Byron.