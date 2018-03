Les dones se n'ixen del guió

Només un de cada cinc espectacles programats als escenaris públics valencians a la temporada 2015-2016 eren dirigits per una dona, segons l'estudi ¿Dónde están las mujeres? fet per l'Associació Clàssicas y Modernas i l'SGAE.

Aquests dies, els teatres, les biblioteques i els diaris s'omplen d'activitats que denúncien la desigualtat de gènere però les dones de la cultura reivindiquen que el seu paper es visibilitze més enllà del mes de març. Mentrestant, la invisibilització, el menysteniment i el sostre de vidre es perpetuen en un sector professional molt feminitzat però on les dones es queden, segons totes les estadístiques, en un paper secundari. Per a aconseguir la normalitat trobem iniciatives com la de la companyia valenciana A tiro hecho i la seua obra Les solidàries o la tenacitat de l'escriptora i artista plàstica Anna Moner o la batuta de la música d'orquestra Mercedes Femenia.