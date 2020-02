Adaptarse al cambio climático más allá de la costa: Ontinyent devolverá al río su espacio derribando 40 viviendas

El cambio climático ha demostrado que la naturaleza acaba reclamando lo que es su espacio vital, y no solo pasa en la costa, también ocurre en el interior. A vora riu, no faces niu (Cerca del río, no hagas nido); este dicho valenciano de la sabiduría popular no siempre ha sido escuchado, como en el caso de Ontinyent (València), donde los vecinos del barrio Cantereria viven con angustia cada crecida del río Clariano, que pasa cerca de sus casas y que les obliga a ser desalojados con frecuencia.

La última vez que se dio esta circunstancia fue en el capítulo de la DANA del pasado mes de septiembre, cuando el río tomó su espacio de crecida inundando sus casas y destrozando sus pertenencias. Pero, además, también tuvieron que abandonar sus viviendas en diciembre de 2018; y en enero con la borrasca 'Gloria' estuvieron muy cerca de volver a repetir la evacuación.

#PlugesÀPunt | #Ontinyent ha acumulat 297 l/m² en les últimes 24 hores. Es tracta de la major quantitat de pluja registrada al municipi des que el 1917 es van començar a recollir dades.



🎥 Imatges del Pont Vell de Rafael Oviedo. pic.twitter.com/R8SPc1QVOh — À Punt NTC (@apuntnoticies) September 12, 2019

No obstante, tras la DANA, se tomó ya la decisión de evitar el riesgo de los vecinos de Cantereria y se optó por la medida definitiva: desalojar 40 viviendas reubicando a sus inquilinos y habilitar un espacio inundable. De momento, ya se ha llegado a un acuerdo con 35 propietarios para que el Ayuntamiento adquiera los inmuebles.

El alcalde de la ciudad, el socialista Jorge Rodríguez, ha avanzado que, tras la compra de las casas, "se procederá a su demolición para convertir este espacio en un modelo de regeneración urbana, con un parque inundable que sea compatible con la realidad que desgraciadamente vivimos fruto del cambio climático".

La intervención será similar a la ya existente en el margen opuesto del río. El proyecto se realiza en colaboración con la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura bioclimática, y para ello se ha presupuestado una inversión de 1,5 millones de euros.